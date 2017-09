(AFP) - Quelle discipline choisir ? Quels résultats espérer et comment choisir un bon praticien ? Zoom aujourd'hui sur l'acupuncture, avec le docteur Philippe Maslo, médecin généraliste, acupuncteur et ostéopathe.

Comment peut-on définir l'acupuncture ?

L'acupuncture est une médecine chinoise vieille de 5000 ans qui consiste à appliquer des aiguilles sur des points du corps appelés méridiens pour faire circuler l'énergie. L'acupuncture a sa propre logique de compréhension des maladies, sa propre conception de l'anatomie, de la physiologie et de la physiopathologie. Il s'agit donc d'un système de pensée parfois très éloigné de notre conception scientifique habituelle.

Pourquoi consulter un acupuncteur ?

Consulter un acupuncteur est un choix délibéré d'essayer une médecine plus ancrée dans le fonctionnement naturel du corps humain, sans avoir recours aux médicaments. Il existe de nombreux problèmes pour lesquels la médecine occidentale est soit inefficace soit inadaptée. L'acupuncture traite efficacement les maux de tête, de dos, les déséquilibres hormonaux, certaines douleurs, les pathologies inflammatoires, les maux de la grossesse. Elle est recommandée aux femmes enceintes, dont les bébés se présentent en siège.

Quelle est la force de cette option thérapeutique ?

La démarche de l'acupuncture est une démarche globale. On ne traite pas un symptôme, on traite un individu. On le fait en rétablissant un équilibre de fonctionnement du corps. Cette remise en équilibre a des vertus à la fois curatives et préventives. C'est là la grande force de l'acupuncture.

Comment se déroule une séance ?

La première séance est fondamentale. Elle donne lieu à un interrogatoire, un examen précis et un diagnostic. Personnellement, je me laisse toujours un peu de temps pour faire mon diagnostic et prévoir mon plan de traitement. Je ne pose des aiguilles qu'à la deuxième séance. Les points d'acupuncture piqués peuvent ensuite varier au fil du temps en fonction des réponses au traitement. Le nombre d'aiguilles posées est très variable. En général, elles sont posées de façon symétrique c'est-à-dire qu'un point piqué à gauche le sera également à droite, mais cela varie selon les écoles.

Quels résultats peut-on espérer ?

Les résultats peuvent varier d'une absence d'amélioration à une guérison complète. Tout dépend de la capacité de l'acupuncteur à comprendre le patient et à appliquer un plan de traitement adapté. Certaines pathologies ne rentrent pas dans le champ de ce que l'acupuncture peut soigner : le cancer, par exemple. En revanche, elle est efficace dans la prévention des effets secondaires des chimiothérapies. Discutez clairement de vos attentes avec votre acupuncteur.

Comment choisir son praticien ?

Jusqu'à une période récente, en France, seuls les médecins avaient le droit de pratiquer l'acupuncture, considérant que la discipline était une médecine. Cependant, le spécialiste en médecine chinoise n'a pas besoin de connaître la médecine occidentale, les approches thérapeutiques étant très différentes. Le bouche à oreille peut être un bon moyen pour choisir un bon praticien ainsi que l'annuaire de l'association française d'acupuncture, par exemple. Au-delà de ces considérations, choisissez un acupuncteur qui vous inspire confiance, dont les prix sont modérés et qui ne vous fait pas revenir tous les deux jours pour une séance.

Combien coûte une séance ?

C'est très variable. Une séance chez un médecin acupuncteur conventionné secteur I est facturée au tarif sécurité sociale de 18 euros. La probabilité pour que vous puissiez vous faire correctement soigner à ce prix-là est quasi nulle. En moyenne, il faut compter 80 euros.

