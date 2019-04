Alors que le temps s'annonce estival pour ces trois jours de Pâques, voici une sélection d'événements à ne pas manquer pour clôturer comme il se doit ces deux semaines de vacances.

Chasses aux œufs, brocantes et kermesses pour ce week-end

En ce dernier weekend des vacances de Pâques, plusieurs manifestations sont prévues aux quatre coins du pays mais aussi chez nos voisins belges et français. Voici nos choix des animations à ne pas manquer.

Marché et péckvillrechers

C'est bien évidemment Pâques qui mobilisera petits et grands durant ce week-end. De nombreuses chasses aux œufs sont ainsi organisées un peu partout au Luxembourg mais aussi du côté de la France.

Le traditionnel marché Éimaischen se tiendra ainsi lundi de 8 heures à 18 heures, dans les ruelles historiques de la vieille ville de la capitale, autour du Palais Grand-Ducal, et dans la Grand-Rue jusqu’au croisement avec la rue des Capucins. Un autre marché aura lieu dans le village de Nospelt.

La journée sera animée par différents groupes folkloriques qui proposeront des animations de chant, de danse et de musique. De nombreuses brocantes et vides-greniers ont également lieu dimanche du côté d'Athus, Rossart ou encore Bastogne.

«Mini-Grand-Duché touristique»

La Villa Vauban, située dans la capitale, propose samedi après-midi de partir à la découverte des couleurs, à travers un atelier interactif. Naissance, fabrication ou encore structures des couleurs seront abordées via diverses expériences.

Du côté de la place d'Armes, c'est un «Mini-Grand-Duché touristique» qui attend les visiteurs, toujours samedi. Au programme, informations touristiques, animations pour petits et grands, concerts et découverte de produits du terroir. Les visiteurs pourront aussi découvrir la diversité des régions du Grand-Duché avec son cortège d'attractions et de sites à explorer.

Dernier jour pour le musée de la police

Plusieurs foires et kermesses auront également lieu tout le weekend du Luxembourg et en France. Esch/Alzette tiendra ainsi sa kermesse jusqu'à lundi tandis que la foire foraine de Pâques de Longwy se prolonge durant le mois de mai, place du Colonel Darche. De nombreux manèges à sensations, jeux pour enfants, stands de confiseries, machines à sous sont prévus.

Le centre commercial de la Belle Etoile met la police grand-ducale en avant à travers une exposition qui se clôture ce samedi 20 avril. En effet, le musée de la Police Grand-Ducale célèbre quatre anniversaires cette année: les 222 ans de la gendarmerie au Luxembourg, les 90 ans de la Police de la Route, les 40 ans de l’Unité spéciale et le 40 ans de présence des Femmes dans la Police...

A cette occasion, le Musée de la Police revient donc sur son histoire et présente ses plus belles pièces: uniformes, motos, anciennes voitures… une exposition à visiter en famille.

La bière à l'honneur en Belgique

Chez nos amis belges, la ville de Redu célébrera la fête du Livre tout le weekend. Plus d’une trentaine d'exposants libraires seront présents aux côtés des libraires résidents. Une belle rencontre pour les passionnés de lecture, amateurs, badauds, à la recherche d’un livre, neuf ou d’occasion.

C'est en revanche une tout autre passion qui est mise en avant du côté de Vlessart: la fête des trappistes. Qu'ils soient belges, hollandais, ou autrichiens, ils vous feront découvrir leurs bières.

