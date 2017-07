Pour maintenir performances et routine sportive tout en revenant de vacances au top de sa forme, cap sur une sélection d'accessoires fitness spécial gainage, renforcement musculaire et cardio. Des indispensables à glisser dans sa valise et à emporter partout avec soi.

La corde à sauter

C'est le must de l'été. Idéale pour brûler les graisses, travailler son cardio et obtenir un renforcement musculaire généralisé, la corde à sauter se glisse dans n'importe quel sac ou valise.

En pratiquer 10 minutes sur la plage ou dans le jardin équivaut à une séance d'une heure de running. Mieux vaut choisir une corde simple et sans lest en l'ajustant à sa taille. Le rythme idéal ? Alterner les exercices : saut régulier, double saut, twist ou à cloche pied.

Les smoveys

Présentés cette année au Salon mondial du body fitness, les smoveys sont des tuyaux annelés dans lesquels circulent 4 billes d'acier. L'accessoire a été inventé en Autriche par un grand sportif atteint de la maladie de Parkinson.

Il repose sur l'utilisation des vibrations produites par les mouvements pour activer, stimuler et renforcer les muscles de l'organisme. A mettre entre chaque main.

Les sangles suspension

L'accessoire phare du TRX cartonne en France. Ces élastiques équipés de poignets offrent de multiples fonctions et exercices en permettant de faire pompes, tirages, fentes, squats ou planches tout en travaillant en instabilité.

Equilibre et gainage au programme. A accrocher à la branche d'un arbre, une porte ou un poteau pour faire travailler ses abdos .

L'abs wheel

Cette roue abdominale est, comme son nom l'indique, dédiée aux abdos. Apparue récemment en France, elle a envahi les cours de fitness et conquis ses adeptes. A genoux au sol, les bras et mains sont posés sur l'abs wheel sous les épaules tandis que l'accessoire glisse d'avant en arrière.

Travaille en profondeur les épaules et les bras.

Compact et aisément transportable, il permet de renforcer la sangle abdominale en profondeur tout en travaillant les épaules et les bras.

Les élastiques

Ils se présentent sous forme de bandes, tubes ou sangles. A l'image d'Elastiband, l'un des modèles les plus connus, les élastiques ajoutent de la résistance aux exercices de renforcement musculaire pour plus de tonicité et de souplesse.

L'accessoire nomade par excellence.

Peu encombrants et peu onéreux, ils sont l'accessoire nomade par excellence qui permettra de se sculpter un corps de rêve sur la plage.

