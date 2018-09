Initiatrice du mouvement au Luxembourg, Marie-Rose Hary a relancé pour la 5e année consécutive l'opération «oublie un livre quelques part» qui a démarré lundi et durera jusqu'au dimanche 16 septembre au Luxembourg. A chacun de choisir son livre et sa formule pour le laisser «s'envoler».

C'est le moment d'oublier un livre quelque part!

Initiatrice du mouvement au Luxembourg, Marie-Rose Hary a relancé pour la 5e année consécutive l'opération «oublie un livre quelques part» qui a démarré lundi et durera jusqu'au dimanche 16 septembre au Luxembourg. A chacun de choisir son livre et sa formule pour le laisser «s'envoler».

L'idée lui était venue il y a cinq ans en courant le long de la Pétrusse au plein cœur de Luxembourg-Ville: «C'était à la mi-août. Je courais et il faisait très chaud. Je me suis arrêtée et couchée dans l'herbe pour prendre de l'énergie dans la nature. Et là, je me suis dit: la seule chose qui me manque c'est un livre». Elle n'en revendique pas la paternité mais l'idée a bien pris au Luxembourg. La semaine du 10 au 17 septembre semble bien choisie puisque la météo estivale permet de laisser son livre au grand air mais aussi de l'y lire.

Alors comment fait-on pour oublier intentionnellement un livre dans la nature? C'est tout simple, explique Marie-Rose Hary: « On a tous un livre qu'on aimerait faire découvrir a quelqu'un ou qui ne nous sert plus: un roman, un livre de cours, une bande dessinée, un album, une biographie…peu importe! Le fait de partager un de vos livres vous donne le droit d'en prendre un que vous trouverez. Ceci peut être répété autant de fois que vous le désirez durant toute cette semaine».

Matériellement il n'y a qu'une seule précaution à prendre: mettre une étiquette sur le livre indiquant qu'il s'agit bien de l'opération «oublie un livre quelque part» avant de le déposer dans l'endroit de votre choix.