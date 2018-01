Le centre Äddi-C vous aide à rester motivé pour tenir vos nouvelles résolutions et à reprendre le contrôle de votre vie, si vous avez un problème de dépendance, par exemple à l’alcool.

Ouvert il y a un peu plus d’un an à Luxembourg-Gare, ce centre a fait ses preuves et affiche un bilan positif.

Pour les personnes présentant un trouble lié à l’alcool, une nouvelle année est souvent l’occasion de prendre un nouveau départ. Le centre Äddi-C les soutient dans leur intention de boire moins, voire de ne plus boire du tout.

Conçu comme un centre d’information, de consultation et de prise en charge ambulatoire, le centre est spécialisé dans l’addiction, particulièrement l’alcoolo-dépendance.

170 personnes suivies en un an

Près de 170 personnes ont déjà bénéficié d'un suivi dont un tiers de femmes. Les 2.659 passages enregistrés en une année prouvent que la demande existe et que ce centre répond à un réel besoin de la société.

L'alcool est souvent utilisé comme antidépresseur, sédatif, anxiolytique ou pour décompresser. Le mésusage et la surconsommation d’alcool ou de médicaments sont aussi souvent liés à une dépression. Stress et surmenage jouent également un rôle non négligeable.

La prise en charge varie d’une personne à l’autre. Que ce soit en individuel ou en groupe, l’offre thérapeutique est individualisée selon les besoins spécifiques de chaque personne.

Faire le point sur sa consommation

Des entretiens d’information anonymes sont également proposés à ceux qui se posent des questions quant à leur consommation d’alcool. Il s’agit alors de déterminer s’ils se trouvent encore «dans la norme», si leur consommation commence à devenir problématique ou s’ils ont déjà un problème de dépendance.

Centre Äddi-C, 73 rue Adolphe Fischer à Luxembourg-Gare. Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h15. Tél. 26 82 77 01, e-mail: addic@chnp.lu