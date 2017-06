Par Christelle Brucker

A l'occasion de la fête des mères ce dimanche au Luxembourg, nous vous proposons une sélection de contenus drôles et piquants à propos de la maternité, pour égayer vos réseaux sociaux.

Voici une liste de mamans du Luxembourg et d'ailleurs qui racontent leur quotidien avec humour en dessins, en photos ou en billets d'humeur. Irrésistible!

Derrière ce petit personnage de maman buveuse de mojitos se cache Sophie Henrionnet, 39 ans, ex-chirurgien-dentiste devenue écrivain. Elle a publié plusieurs romans mais c'est avec son blog grinçant sur le thème de la famille qu'elle s'est fait connaître.

La maman qui donne le bib' plus vite que son ombre s'appelle Jessica Cymerman et cartonne sous le pseudo de Serial Mother depuis plusieurs années. Journaliste et écrivain, elle partage les bons mots de ses 4 marmots (le petit dernier est tout frais), ses interrogations, ses inspirations, ses secrets les plus inavouables, et encore plein d'autres choses, dans des posts toujours très drôles adressés aux parents.

Pimpante blonde de bientôt 40 ans, "en attendant le Goncourt" comme elle le dit elle-même, Isabelle écrit des billets d'humeur drôlissimes sur sa vie de maman de deux "minipouces" au Luxembourg. On la suit dans ses découvertes, ses voyages, ses jours avec, ses jours sans, et la nécessité de jongler avec les langues et les cultures puisqu'elle est française et son mari espagnol.





Cette maman américaine tourne son quotidien en dérision et dédramatise le nôtre aussi du coup! Son dada, c'est la caméra: sketchs, blagues, parodies de chanson, tout y passe. Pour vous donner une idée de son style décalé, voici l'une de nos vidéos préférées consacrée au "lundi des mamans". Deva Dalporto nous montre ici l'état de sa maison le lundi matin, lorsque tout le monde reprend tranquillement école et travail, après un week-end à s'amuser...





Alors que le tome 3 de ses aventures de maman trentenaire vient de sortir en librairie, Serena Giuliano Laktaf, alias Wonder Mum depuis 2013, s'impose comme l'une des mamans-blogueuses les plus connues de France. Originaire d'Italie, elle habite Talange en Moselle où elle élève ses deux garçons de 12 et 7 ans et jongle entre ses différentes activités professionnelles. Allergique au politiquement correct, elle ose organiser chaque année un concours du plus beau "caca de fête des mères", comprenez le cadeau le plus horrible fabriqué par vos chérubins à l'école. On adore!

Auteur, illustratrice et maman de deux petits grumeaux, la vie de Nathalie Jomard c'est métro, grumeaux, dodo. Sur son blog, elle publie régulièrement des mini-BD sur sa vie quotidienne à la maison ou encore les joies de la grossesse, de la fratrie, les problèmes de couple, etc. Et on se marre! Le tome 3 de son célèbre "Petit grumeau illustré" vient de paraître.





Pour finir, l'incontournable Mathilde Virfollet alias Mathou, et ses jolies gouttes de toutes les couleurs: cette jeune maman illustratrice publie toutes les semaines des dessins à la fois acidulés et bourrés de tendresse dans lesquelles elle se met en scène avec son amoureux et Loulou, sa petite fille adorée (qui fait souvent des bêtises). Son deuxième livre, "Tout plaquer et aller prendre un bain" est disponible, et fait suite au premier, "Les wonderwomen aussi mettent une culotte gainante". Petit bonus: elle partage tous les mois des goodies.