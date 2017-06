(AFP) - Les températures atteignent des sommets et il est grand temps de réapprovisionner son vanity. En pleine fournaise, utiliser un brumisateur d'eau minérale peut devenir un réflexe... désastreux pour son make-up.



Mais réaliser un maquillage qui résiste aux vagues de chaleur devient un jeu d'enfant lorsque l'on ajoute les bons produits à son arsenal.

Il existe des méthodes moins radicales et plus abordables que le maquillage semi-permanent.

Si l'on veut rester selfie-ready pendant tout l'été, il faut commencer par guetter les mentions "mat", "résistant", "tenue 24 heures", "anti-transpiration" sur les produits.

La collection très médiatisée de Kat Von D en est un bel exemple. Son fond de teint Lock-It Foundation (31€) décliné en 30 teintes et le liner 24-heures Tatoo Liner (18€) sont à l'épreuve de la transpiration.

La fondatrice de la marque de cosmétiques affirme que le fond de teint mat Lock-It est un produit longue tenue capable de durer 24 heures sans retouche. Si cela ne suffit pas à convaincre, il existe un spray fixant Lock-It Setting (23€), également décliné en version poudre (27€) pour une tenue encore plus longue.

La professionnelle de la beauté Wendy Rowe est une adepte des sprays fixateurs. Elle rappelle cependant que ce sont des solutions à court terme, pour des occasions spéciales et non une méthode infaillible à l'épreuve de l'été.

Son top 5 se compose des produits Urban Decay All Nighter ("parfait par temps humide"), Décleor Aurabsolu Refreshing Mist, du spray matifiant absorbant Cover FX, du spray fixant Coola Makeup avec protection SPF30 et de la brume hydratante et nourrissante Marc Jacobs RE(COVER) à la noix de coco.

La chaleur et l'humidité ne font pas peur à la YouTubeuse Tina Halada, reine du maquillage pour les ados, qui régale sa communauté deux fois par semaine. Le tutoriel de Tina pour un maquillage "super simple, frais et rayonnant" s'appuie sur le fond de teint en spray DiorSkin Airflash combiné à un correcteur à la finition mate et à un soupçon de poudre, sur un peu de highlighter doré et de spray fixant Morphe Prep & Set (14,99$)



https://www.youtube.com/watch?v=3keJRMIpajM

