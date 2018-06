Deux bartenders du Luxembourg s'étaient qualifiés pour participer à la compétition World Class Bartender of the Year 2018 qui rassemblait des spécialistes de la Belgique et du Luxembourg.

Bartender au Luxembourg, Nontas en demi-finale

Anne FOURNEY Deux bartenders du Luxembourg s'étaient qualifiés pour participer à la compétition World Class Bartender of the Year 2018 qui rassemblait des spécialistes de la Belgique et du Luxembourg.

Deux bartenders du Luxembourg s'étaient qualifiés pour participer à la compétition World Class Bartender of the Year 2018 qui rassemblait des spécialistes de la Belgique et du Luxembourg.

Empameinondas Sampatakos et Zoltán Szabó sont allés en découdre à Amsterdam, début juin: présenter une recette personnelle, justifier de ses caractéristiques gastronomiques, préparer le tout avec style et en faisant le moins possible de déchets étaient les grandes lignes du concours.



Si le Belge David Lebeer s'est qualifié pour la finale mondiale qui aura lieu à Berlin le 8 octobre, notre bartender grec Nontas - le surnom d'Epameinondas Sampatakos - est allé jusqu'en demi-finale ce jour-là, à Amsterdam. Quatre participants sur les dix se sont qualifiés. Ils étaient 37 au départ avant cette sélection.

Les candidats devaient présenter un cocktail signature, puis en réaliser un autre représentatif du bar où ils travaillent (Urban bar pour Nontas), puis déguster cinq cocktails et en déterminer leurs ingrédients.