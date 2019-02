Arrêté parce qu'il portait un maillot de foot du Qatar

Un Britannique a été arrêté aux Emirats arabes unis, a d'abord été confirmé de source officielle à Londres suite à des informations de presse selon lesquelles il a été interpellé parce qu'il portait un maillot de foot du Qatar. L'ambassade londonienne des Émirats arabes unis a «catégoriquement» démenti l'information. L'homme s'est «lui-même infligé» ses blessures.

(AFP) – L'ambassade londonienne des Émirats arabes unis a démenti mercredi qu'un Britannique ait été arrêté dans le pays pour avoir porté un maillot de football de l'équipe du Qatar, expliquant qu'il était détenu pour fausses déclarations et pour avoir sollicité la police inutilement.

La presse britannique avait fait état mardi du cas d'Ali Issa Ahmad, 26 ans, qui s'était rendu aux Émirats pour des vacances et avait acheté un billet pour le match de football de la Coupe d'Asie des nations opposant le Qatar et l'Irak le 22 janvier, portant un maillot du Qatar pour l'occasion. Un ami du jeune homme, Amer Lokie, a affirmé au Guardian que lors d'un échange téléphonique, Ali Issa Ahmad lui avait «dit qu'il avait été arrêté et battu après avoir été accusé de porter un maillot de football du Qatar», avec lequel les Emirats ont rompu les relations diplomatiques et économiques.



Selon M. Lokie, il a été relâché mais aurait été agressé par des membres des forces de sécurité et de nouveau arrêté en allant signaler les faits à la police. Il a été accusé d'avoir répandu «de fausses accusations contre les responsables de la sécurité des Émirats arabes unis», a ajouté cet ami cité par le journal.



L'ambassade londonienne des Émirats a «catégoriquement» démenti sur Twitter qu'Ali Issa Ahmad ait été arrêté pour avoir porté le maillot de l'équipe du Qatar. Elle soutient que le jeune homme s'était présenté à la police en disant avoir été agressé par des supporters de l'équipe des Émirats arabes unis, mais qu'un médecin avait ensuite jugé qu'il s'était «lui-même infligé» ses blessures.



Elle précise que Ali Issa Ahmad est poursuivi pour fausses déclarations et pour avoir sollicité la police inutilement, et qu'il a depuis «reconnu ces infractions». Sa situation «sera traitée par les tribunaux des Émirats», a ajouté l'ambassade.



Mardi, le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP prêter assistance à l'un de ses ressortissants arrêté aux Émirats et être en contact avec les autorités locales. Le ministère a en outre prévenu ses ressortissants qu'aux Émirats, «montrer de la sympathie pour le Qatar sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen de communication constitue une infraction», ajoutant: «les contrevenants peuvent être emprisonnés et se voir infliger d'importantes amendes».



En juin 2017, les EAU, comme l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Égypte, ont rompu les liens diplomatiques et économiques avec le Qatar, accusé de soutenir des mouvements extrémistes et de se rapprocher du rival régional de Ryad, l'Iran.



Les Émirats viennent d'accueillir la Coupe d'Asie des nations, une compétition de football remportée par le Qatar qui a battu le Japon 3-1 en finale vendredi. En demi-finale, les Qataris ont laminé les Emirats (4-0), après avoir essuyé une pluie de chaussures et de projectiles. Ils ont disputé la plupart de leurs matches quasiment sans supporters, pour beaucoup interdits d'entrée dans le pays.



Fin novembre 2018, un doctorant britannique, Matthew Hedges, 31 ans, condamné à perpétuité pour espionnage aux Émirats puis gracié, avait regagné Londres après sept mois de détention, dont six en isolement.