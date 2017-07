(AFP) - Les sports aquatiques ont le vent en poupe. Mer, lac ou piscine, l'été est la saison idéale pour perdre ses calories en testant des activités ludiques et innovantes. Sélection de cinq disciplines qui font le buzz.



Aquazumba

Après le succès de la zumba, voici l'aqua zumba ou la zumba dans l'eau. Les séances sollicitent doublement les muscles et mélangent cardio, danse, fitness et aérobic. Les mouvements simples, mais rythmés au contact de l'eau, qui empêche les impacts et les douleurs, permettent une grande dépense d'énergie. Une discipline idéale pour sculpter son corps et faire fondre la cellulite en s'amusant. Particulièrement recommandées aux timides.

Kitesurf sur foil

Egalement appelée foilboard ou kiteboard, cette variante du kitesurf consiste à surfer sur les vagues avec un hydrofoil ou sorte d'aileron en carbone fixé sous une planche. Grâce à la poussée d'Archimède, décollage garanti. A la croisée des chemins entre le patinage de vitesse et le vol à voile, les sensations fortes et la vitesse sont de mise. La pratique reste néanmoins réservée aux initiés. Mieux vaut débuter par des stages de kitesurf ou tester une autre variante : le stand-up paddle foil.

Windsurf gonflable

Les planches gonflables ont la cote et se déclinent en windsurf gonflable, plus légères et maniables que leurs grandes soeurs, les traditionnelles planches à voiles. Cette variante du célèbre sport de glisse séduira toutes celles et ceux qui ont voulu s'y mettre mais ont été découragés par le défi physique que le sport représente. Accessible, la discipline est plus facile pour les débutants et les sensations de glisse sont conservées. A tester sur une mer avec une légère brise pour commencer.

Rando palmée

Equipés de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'une combinaison, découvrez le milieu marin, sa faune et sa flore comme vous ne les avez jamais vus. Cette activité mêle excursion et plongée tout en restant à la surface de l'eau. Accessible à tous, elle peut être pratiquée en famille ou entre amis, dans la mer ou les lacs. Une promenade de surface qui peut être encadrée ou autonome (à condition de détenir une attestation de randonneur subaquatique ou une licence de plongée sous-marine).

Aqua jump

Venue tout droit du Brésil, cette discipline qui débarque en France est idéale pour affiner taille et silhouette et faire du sport sans s'en rendre compte. Un mini-trampoline placé au fond de l'eau permet d'enchainer sauts, rotations et mouvements guidés par un coach et en musique autour de séances collectives de 45 minutes. Une discipline exigeante et très complète puisqu'elle sollicite bras, cuisses, fessiers et ceinture abdominale. Nul besoin de savoir nager puisque l'eau arrive à mi-ventre. Une activité ludique et accessible à tous pour un maximum de calories dépensées.



