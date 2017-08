(AFP) - Le bio a le vent en poupe dans l'agriculture européenne, surfant sur une demande accrue des consommateurs pour des aliments sains.

Entre les pays du sud qui disposent des plus vastes surfaces en bio, et les pays du Nord, qui sont les premiers consommateurs, et sous la pression de la grande distribution, l'agriculture européenne bio cherche sa place dans le système agroalimentaire mondial qui devra relever le défi de nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050.

La consommation bio en Europe

Selon les statistiques européennes les plus récentes, datant de 2015, la consommation de produits bio dans l'Europe des 28 est estimée à 28,3 milliards d'euros en 2015, 70% de ce total étant consommé dans quatre pays (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni).

Mais ce sont les Danois, les Autrichiens et les Suédois qui remplissent le plus leurs paniers de produits bio, avec une part de respectivement 8,4%, 8% et 7,7% dans leurs achats alimentaires en 2015.

Le premier marché bio de toute l'Europe est l'Allemagne, qui a quadruplé en 15 ans, avec 8,62 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, soit 5% de toute l'alimentation consommée dans le pays.

Mais en Allemagne, où la grosse majorité des produits bio est vendue en grande distribution, la consommation bio se développe plus vite que la production. Le pays, qui s'est fait doubler en 2015 par la France pour les surfaces cultivées en bio, importe de plus en plus: respectivement 80 et 90% de ses tomates et poivrons bio proviennent d'Espagne et d'Italie.

Le marché bio le plus dynamique en Europe est celui de la Suède, qui a progressé de 38% en 2014 et de 39% en 2015, à 2,3 milliards d'euros.

Dans ce pays, différentes études réalisées par l'Institut suédois de recherche environnementale ont contribué à l'engouement en insistant sur les raisons de santé face aux scandales alimentaires de ces dernières années, en particulier une étude montrant la diminution des résidus de pesticides dans l'urine d'une famille grâce à une diète bio. En 2013, la restauration collective (écoles, hopitaux..) utilisait en moyenne nationale 23% de produits bio en valeur.

La ferme bio en Europe

En cinq ans, la surface agricole cultivée en bio dans l'Europe des 28 a aussi fait un bond de 21%, à 11,1 millions d'hectares en 2015 contre 9 millions d'hectares en 2010, selon l'organisme européen des statistiques Eurostat.

Chacun des 28 pays a progressé, à l'exception du Royaume-Uni (495.929 hectares bio, -29% par rapport à 2010) et des Pays-Bas (44.402 hectares bio, -4%).

En 2015, quatre pays représentaient à eux seuls plus de la moitié (53%) des surfaces européennes en bio: l'Espagne, premier des 28 avec 1,96 million d'hectares (+21,9% par rapport à 2010), l'Italie (1,5 M ha, +34%), la France (1,36 M ha, +61%) et l'Allemagne (1,06 M ha, +7%).

La Pologne, au cinquième rang des 28, comptait un peu moins de 600.000 hectares en 2015 (+11%), mais elle est vue comme un pays au gros potentiel de croissance pour la nourriture bio, selon un rapport d'avril 2017 du ministère américain de l'Agriculture USDA.

Dans toute l'Europe, il reste d'ailleurs de vastes marges de progression pour la bio. En 2015, les surfaces dédiées ne représentaient que 6,2% de l'ensemble des terres agricoles de l'Europe des 28.

Selon Eurostat, les pays dits du nord, comme l'Autriche, la Suède et l'Estonie sont proportionnellement les plus verts, avec plus de 15% de leurs terres agricoles consacrées au bio en 2015, ou en «conversion vers le bio» (étape intermédiaire durant laquelle les agriculteurs changent leurs pratiques progressivement).

Venaient ensuite la République Tchèque, la Lettonie et l'Italie, avec plus de 10% de leurs terres agricoles en bio (5,7% pour la France en 2015 et 5,8% en 2016).

En Italie, le pays qui compte le plus de producteurs bio (45.246), le secteur prend parfois des airs industriels. Ainsi des usines à oeufs fleurissent au nord: un élevage biologique de 90.000 poules pondeuses a été ouvert en 2007 à Imola, et un autre de 250.000 poules pondeuses en 2010 à San Paolo.

Néanmoins, avec le Royaume-Uni, c'est surtout dans l'ancienne Europe de l'est que se trouvent les plus vastes exploitations bio. Ainsi en Slovaquie, la surface moyenne s'élevait à 474 hectares en 2013, 200 ha au Royaume Uni, 178 ha en République Tchèque et 92 ha en Estonie.

Alors qu'en Belgique, Irlande, Grèce, France, Italie, Chypre, Malte, Pays-Bas, Autriche, et Finlande, les surfaces restaient inférieures à 50 hectares en moyenne.

- Céréales:

Sur le plan des productions, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne disposent des plus grandes surfaces de céréales, avec chacun 200.000 hectares environ. Au total, plus de 1,7 million d'hectares de céréales étaient cultivés en bio dans l'UE en 2015, soit 3% de la surface totale cultivée.

- Légumineuses:

Pour les surfaces de légumineuses (légumes secs, lentilles, pois..), la France, l'Espagne et l'Italie sont dans le peloton de tête, avec respectivement 68.000, 39.000 et 37.000 hectares.

- Légumes:

Pour les légumes bio, c'est la Pologne qui détient la palme avec 41.819 hectares cultivés, devant l'Italie (29.487 ha), et la France (16.832 ha). La Pologne est notamment le premier producteur de fraises bio en Europe avec 2.900 hectares en 2015.

- Agrumes :

Au rayon méditerranéen, pour les agrumes bio, oranges et citrons, l'Italie est en tête, avec 31.869 hectares en 2015 sur les 42.000 hectares que compte l'UE, suivie par l'Espagne avec 8.245 ha. La Grèce en crise, a, elle, vu ses surfaces baisser à 1.295 hectares en 2015 contre 1.909 ha en 2010.

- Olives:

Même schéma, la Grèce a vu fondre ses surfaces de production d'olives bio à 47.605 hectares en 2015, contre 56.970 en 2010. En Espagne en revanche, à la première place, les surfaces ont augmenté à 197.000 hectares contre 126.000 en 2010, suivie par l'Italie, où les oliviers bio s'étendent sur près de 180.000 hectares contre 140.700 en 2010.

- Vignes, raisin, vin:

Le vignoble bio européen est dominé par le trio Espagne, Italie et France, qui sont aussi les trois premiers producteurs mondiaux de vin. Bien que les surfaces restent loin derrière celles du vignoble conventionnel, la croissance du bio a été très forte en cinq ans: +40,7% en Espagne entre 2010 et 2015, à 96.591 hectares, surtout dans les régions de Castille et de la Manche, +37,5% en Italie, à 83.643 hectares, surtout en Sicile, et +28,6% en France, à 70.496 hectares.

