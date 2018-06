L'impact médiatique de la Coupe du monde de football en Russie ne faiblit pas. Des millions de personnes vont passer des heures devant leur petit écran, et les Français font partie des plus enthousiastes, selon un sondage DMCN. Touchant toutes les classes d'âges, le mondial permet aussi une plus grande visibilité pour les marques auprès des fans, précise l'étude.

94% des Français regarderont la télé pour la Coupe du monde

L'impact médiatique de la Coupe du monde de football en Russie ne faiblit pas. Des millions de personnes vont passer des heures devant leur petit écran, et les Français font partie des plus enthousiastes, selon un sondage DMCN. Touchant toutes les classes d'âges, le mondial permet aussi une plus grande visibilité pour les marques auprès des fans, précise l'étude.

Les fans français se tourneront vers leur télévision pour suivre les exploits des Bleus. Ils sont 63% à affirmer vouloir plus regarder la télé que d'habitude. Pour se faire, ils n'hésiteront pas à augmenter leur consommation de chaîne à abonnement (34%). Les sites internet ont également la cote, 51% des Français vont passer plus de temps sur les sites d'informations en ligne, la presse écrite n'est pas en manque avec 42%.



Les spectateurs chouchouteront leur poste de télévision, 94% des Français y admireront le spectacle proposé. Elle reste le média de prédilection pour cet événement sportif. Les ordinateurs (26%), les smartphones et tablettes (21%) font partie des écrans qui seront sollicités pour le visionnage des matchs.

L'événement suscite aussi la joie des publicitaires, se réjouissant d'avoir autant de visibilité dans le monde entier. On peut remarquer que les Français arrivent facilement à associer des marques avec la Coupe du monde. C'est le cas du sponsor officiel Adidas qui est cité par 42% des répondants, Coca-Cola est aussi nommé (28%). La surprise vient de l'équipementier Nike qui est souvent sollicité (33%) alors que la marque n'est pas partenaire de l'événement.

Les campagnes publicitaires rendent les marques plus attrayantes pour 31% de la population. Ils sont pourtant 37% à affirmer ne pas comprendre le rapport entre certaines marques et le Mondial.

Qui sont les plus grands supporters ?

En France, ils seraient 84% à vouloir regarder la Coupe du monde, un score élevé, mais en comparaison avec les autres pays, ils font partie des moins passionnés.

Ce sont les Allemands qui décrochent le trophée du visionnage (91%), les Sud-africains et les Anglais arrivent en deuxième position (86%). Les Etats-Unis, pays où le soccer (nom donné au football, ndlr) n'est pas dans les gênes, arrivent bon dernier avec seulement 68% de la population qui prévoit de regarder la Coupe du monde.

Du côté français, l'engouement serait davantage masculin, 88% contre 80 pour les femmes, même si l'écart est faible.

Les moins de 55 ans seraient plus susceptibles de suivre les matchs : 89% chez les 18-22 ans, les 23-35 ans les talonnent (88%) et avec 87%, les 36-55 ans n'ont rien à envier à leurs cadets.

Enfin, les Allemands sont les plus optimistes, 70% d'entre eux voient leur équipe tenante du titre réaliser l'exploit de soulever pour la deuxième fois consécutive la coupe. Les Français sont 42% à croire à un France 98 version 2018.

Ce sondage DCMN a été réalisé en ligne, auprès de 5.039 personnes sur 5 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Afrique du Sud et Etats-Unis) entre le 3 et le 8 mai 2018

