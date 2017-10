(AFP) - Une vaste étude britannique, menée auprès de plus de 600.000 personnes issues de trois continents, met en lumière plusieurs facteurs pour augmenter son espérance de vie, dont le fait de garder un poids sain et poursuivre des études supérieures.

Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont analysé les informations génétiques de plus de 600.000 sujets ainsi que la durée de vie de leurs parents. Leurs données concernaient plus de 25 études de populations différentes en Europe, en Australie et en Amérique du Nord.

Nous savons déjà que certaines habitudes quotidiennes sont en partie influencées par notre ADN, par exemple les addictions et la forte consommation d'alcool.

En prenant cela en compte, et comme nous partageons la moitié de nos informations génétiques avec chacun de nos parents, les chercheurs ont pu utiliser ces données pour calculer l'impact de divers gènes sur l'espérance de vie.

Leur méthode a été mise au point pour établir exactement quels facteurs quotidiens pourraient permettre aux sujets de vivre plus ou moins longtemps. Le professeur Jim Wilson, de l'université d'Édimbourg précise que "La force du big data et de la génétique nous permet de comparer les effets de différents comportements et maladies en termes de mois et d'années d'espérance de vie gagnés, et de distinguer les simples associations de l'effet de causalité."

Leurs résultats ont montré que le fait de garder un poids normal était un facteur important influençant la durée de vie. En effet, ils ont trouvé que les personnes en surpoids réduisaient leur espérance de deux mois par kilo en trop.

Les études supérieures sont aussi associées à une espérance de vie plus longue, chaque année passée à étudier après le bac permettant de vivre une année de plus, et aussi de rendre les personnes plus ouvertes aux nouvelles expériences.

Les chercheurs ont aussi découvert de nouvelles différences d'ADN qui affectent la durée de vie, par exemple la présence d'un gène liée au système immunitaire ajoute environ six mois d'espérance de vie, alors qu'un gène ayant des effets sur le cholestérol peut réduire la vie d'environ huit mois.

Il ressort aussi que la masse grasse et d'autres facteurs liés au diabète ont une influence négative sur la durée de vie.

Sans surprise, l'étude montre que le tabac a l'impact le plus important sur la réduction de l'espérance de vie. Le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour pendant de nombreuses années réduit l'espérance de vie de sept ans en moyenne.

En revanche, les scientifiques ont tenu à préciser que l'arrêt de la cigarette peut permettre de récupérer ces années d'espérance de vie.

Plus de détails (en anglais) dans la revue Nature Communications.

