A 16 ans, l'Américain Kyle Giersdorf décroche le premier titre de champion du monde en solo du jeu vidéo qui compte 250 millions d'adeptes sur la planète.

2,6 millions d'euros pour une victoire sur «Fortnite»

(AFP) - Originaire de Pennsylvanie, le «gamer» Kyle Giersdorf, a pris l'avantage dès le premier des six matches de la Coupe du monde Fortnite organisée dimanche, à New York. Et c'est ce kid de 16 ans qui a, finalement, pris le meilleur sur tous ses adversaires. De quoi lui valoir une prime de, excusez du peu, 3 millions de dollars.

Mais, au total, pour cette première épreuve ouverte à la planète entière, l'éditeur américain du jeu, Epic Games, aura distribué 30 millions de dollars de prix. Samedi, le Norvégien Nyhrox et l'Autrichien Aqua avaient gagné la finale en duo et remporté chacun 1,5 million de dollars. Dimanche, outre Bugha, trois autres joueurs, tous américains, sont également devenus millionnaires. A savoir: Psalm (1,8 million de dollars, soit 1,6 million d'euros), Epikwhale (1,2, soit 1 million d'euros) et Kreo (1,05, soit 943.000 euros).

Un joueur argentin de 13 ans, Thiago Lapp, alias «King», a fait sensation, frôlé le million (900.000 dollars, soit 809.000 euros)) et fini cinquième avec un style ultra-agressif qui lui a permis d'éliminer 21 concurrents sur les six matches, le meilleur score derrière Bugha (23).

«C'est astronomique ce qu'ils ont fait», témoignait le «gamer» français Kouto, dont le vrai nom est Issam Taguine. «Surtout les moyens qu'ils ont mis pour les joueurs.» Deuxième de la finale Creative Mode, vendredi, une compétition qui propose aux joueurs de nouveaux modes de jeux qu'ils découvrent, Kouto repart de New York avec 86.000 dollars (77.300 euros). Une somme qu'il prévoit de donner à sa mère.