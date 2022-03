Le Premier ministre luxembourgeois a appelé à mettre un terme à la «tragédie humaine» en Ukraine et à «instaurer un cessez-le-feu», tout en insistant sur l’importance «d’une solution négociée à ce conflit».

Xavier Bettel s'est entretenu par téléphone avec Poutine

Le Premier ministre luxembourgeois a appelé à mettre un terme à la «tragédie humaine» en Ukraine et à «instaurer un cessez-le-feu», tout en insistant sur l’importance «d’une solution négociée à ce conflit».

Après le président Zelensky la semaine dernière, le Premier ministre Xavier Bettel s'est entretenu ce lundi comme annoncé ce weekend par téléphone avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, informe le gouvernement dans un communiqué.

L'échange de vues entre les deux hommes politiques fait suite à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, le 24 février dernier, en violation du droit international et des principes de la Charte des Nations unies − que le Luxembourg condamne dans les termes les plus forts. «Depuis notre première rencontre à Sotchi en 2015 et lors de nos nombreux échanges par la suite, j’ai toujours pris le soin d'essayer de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité du continent européen, et pour maintenir la paix. Cela demeure ma motivation aujourd’hui», a noté le Premier ministre en guise d’introduction à la discussion.

«Je regrette la tournure qu'ont prise les événements»

Avant d'ajouter: «Cependant, la situation a malheureusement évolué de façon dramatique. La guerre est de retour sur le continent européen suite à une agression militaire russe. Je regrette profondément la tournure qu’ont prise les événements. Personne n’a à gagner de ces affrontements; ni la Russie, ni l’Europe et certainement pas l’Ukraine qui démontre aujourd’hui, si besoin était, qu’il s’agit bel et bien d’un pays souverain qui se défend pour maintenir sa présence dans le concert des nations indépendantes.»

Lors de l’entretien, le Premier ministre a également déploré la détérioration catastrophique de la situation humanitaire en Ukraine, ainsi que les conséquences désastreuses des affrontements militaires sur les populations civiles: «Il faut mettre un terme à cette tragédie humaine, stopper immédiatement cette attaque en cours contre l’Ukraine et instaurer un cessez-le-feu. Il faut tout faire pour que les couloirs humanitaires soient respectés et que les civils innocents puissent échapper aux affrontements militaires, notamment à Marioupol.»

«Les négociations doivent se poursuivre»

Le Premier ministre a également souligné l’importance d’une solution négociée à ce conflit. Après les réunions des délégations russe et ukrainienne, la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien à Antalya jeudi dernier constitue un progrès, même si aucun résultat tangible n’a pu être atteint dans l’immédiat.

«Suite à mon appel avec le président Zelensky la semaine dernière, je sais que la partie ukrainienne reste ouverte à discuter des solutions possibles. Pour sortir de cette crise, les négociations doivent à présent se poursuivre au plus haut niveau, de président à président. Je voudrais vous encourager à établir un contact direct avec le président Zelensky», a souligné le Premier ministre à cet égard.

Les deux parties ont décidé de rester en contact de manière régulière et de continuer le dialogue entamé.

