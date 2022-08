La Première ministre française Elisabeth Borne accueillera ce lundi soir son homologue luxembourgeois Xavier Bettel pour notamment aborder les questions de coopération bilatérale.

Dîner de travail

Xavier Bettel reçu par Elisabeth Borne ce lundi soir

Ce lundi soir à 21 heures, Xavier Bettel sera reçu à Paris à l'hôtel de Matignon par la Première ministre française Elisabeth Borne pour un dîner de travail. Cet entretien marque leur première rencontre depuis sa nomination à Matignon le 16 mai dernier, suite à la réélection d'Emmanuel Macron.

L'ambassadrice française passe en revue sa première année Télétravail, mobilité des frontaliers ou encore lien entre la France et le Luxembourg, Claire Lignières-Counathe revient sur ces sujets et sur sa première année en tant qu'ambassadrice au Luxembourg.

Lors de cet échange, «les questions de coopération bilatérale, l'actualité européenne et la transition écologique» seront abordées. Après plus de six mois de guerre en Ukraine, les «questions de sécurité et de défense» seront également évoquées dans le contexte du «retour de la guerre aux portes de l'Europe».

Pour rappel, lors d'une réception organisée par l'ambassade de France au Cercle Cité pour célébrer le 14-Juillet, Xavier Bettel avait insisté sur l'importance de travailler ensemble en tant que partenaire: «Quand le Luxembourg va bien, la Lorraine va bien. Et si la Lorraine va bien, le Luxembourg va bien.»

Notons que ce samedi, Elisabeth Borne avait fait le déplacement à proximité du Luxembourg en se rendant à Metz lors d'un congrès du parti Renaissance. Une réunion qui devait acter les bases du nouveau parti présidentiel.

