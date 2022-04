Xavier Bettel en meeting pour soutenir Macron

Le Premier ministre luxembourgeois viendra jeudi soutenir le président et candidat Emmanuel Macron en faveur de sa réélection lors d'une réunion publique organisée à Strasbourg, annonce Le Figaro.

Thomas BERTHOL Le Premier ministre luxembourgeois viendra jeudi soutenir le président et candidat Emmanuel Macron en faveur de sa réélection lors d'une réunion publique organisée à Strasbourg, annonce Le Figaro.

Ce jeudi, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle française, Xavier Bettel apportera son soutien à Emmanuel Macron lors d'une réunion publique organisée à Strasbourg, annonçait Le Figaro ce lundi. Le Premier ministre luxembourgeois a été invité à cette réunion par le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Interrogé par le quotidien français, le Premier ministre luxembourgeois explique son appui: «J'ai la chance de travailler avec lui au Conseil européen. Emmanuel Macron est quelqu'un qui défend vraiment l'idée européenne». Ensemble, les deux hommes avaient exposé leur vision de l'Europe à la Philharmonie en 2018. Le chef du gouvernement luxembourgeois dit qu'il est «important de montrer que l'esprit européen existe dans cette campagne présidentielle».

«La paix, c'est grâce à l'Europe»

L'ancien bourgmestre de la capitale justifie également sa présence jeudi par le risque d'une élection d'un candidat populiste à l'Elysée: «Je sais que l'alternative (à Emmanuel Macron) ce sont des gens qui, quand c'est bien c'est grâce à eux, et quand c'est mal, c'est à cause de Bruxelles. Je connais le vocabulaire de Madame Le Pen».

Xavier Bettel rappelle aussi dans son entretien accordé au Figaro le souvenir de l'ancien président du Parlement européen, Robert Schuman: «Il est né au Luxembourg, où il a été scolarisé. Il a été ministre des Affaires étrangères français». Le Premier ministre luxembourgeois estime appartenir avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et Emmanuel Macron « à cette génération de politiques qui savent ce que l'Europe apporte» et qu'il faut «montrer l'impact des valeurs libérales dont on a parfois l'impression qu'elles sont acquises».

Le chef du gouvernement du Grand-Duché ajoute: «Moi-même ayant un quart juif, un quart orthodoxe, un quart catholique, un quart athée, étant gay, étant libéral, j'aurais été condamné au moins trois fois à mort sur mon propre territoire dans mon histoire. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est grâce à l'Europe que l'on peut vivre en paix».

