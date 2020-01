Le producteur hollywoodien, déjà accusé de multiples agressions sexuelles, a été mis en cause lundi pour des cas similaires en Californie. De quoi ternir un peu plus son image à l'heure où son procès s'ouvrait à New York.

Weinstein inculpé pour deux nouveaux viols

Le producteur hollywoodien, déjà accusé de multiples agressions sexuelles, a été mis en cause lundi pour des cas similaires en Californie. De quoi ternir un peu plus son image à l'heure où son procès s'ouvrait à New York.

En Californie, Harvey Weinstein est désormais accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une femme pour la violer, en février 2013, puis d'en avoir agressé une autre le lendemain dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills. Un communiqué de la procureure du comté de Los Angeles a révélé cette information, lundi soir. L'enquête, entamée voici deux ans à la suite des premières plaintes suscitées par le mouvement #MeToo, se poursuit à Los Angeles.

Le producteur de cinéma risque cette fois jusqu'à 28 ans de prison s'il est condamné en Californie. «Nous croyons que les preuves établiront que l'accusé a utilisé son pouvoir et son influence pour avoir accès à ses victimes puis commettre des crimes violents à leur encontre», a déclaré la procureure.

Vêtu d'un costume sombre, l'ancien magnat de Hollywood de 67 ans, qui marche difficilement avec un déambulateur, a croisé certaines de ses accusatrices lundi matin à son arrivée au tribunal d'Etat de Manhattan, pour le premier jour de son procès. Il a dû passer devant une quinzaine de femmes qui l'accusent de les avoir agressées sexuellement - sur plus de 80 au total - armées de pancartes demandant «Justice pour les survivantes».

Parmi elles figuraient les actrices Rosanna Arquette et Rose McGowan, qui se sont par la suite réjouies de l'inculpation de M. Weinstein à Los Angeles dans un communiqué signé par 25 femmes ayant dénoncé ses agissements. Le procès et les nouvelles inculpations sont «une indication claire que les risques que nous avons pris et les conséquences que nous avons subies n'étaient pas inutiles (...) Ceci est un jour nouveau pour notre société», écrivent-elles.

Harvey Weinstein, lui, n'a fait aucune déclaration avant ou à l'issue d'une première audience très technique, qui n'a duré qu'une heure. Il ne devrait pas non plus témoigner lors de ce procès, censé durer six semaines, sous la présidence du juge James Burke.

La sélection des jurés, qui doit démarrer mardi et pourrait prendre jusqu'à deux semaines, s'annonce comme la première bataille de ce procès suivi par les médias du monde entier.