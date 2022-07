Week-end très chargé sur les routes des vacances

C'est généralement un des week-ends de l'année les plus chargés sur les routes : le chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens va forcément provoquer ralentissements et bouchons, notamment en France.

(pam avec AFP) - La circulation sera très compliquée ce week-end sur les grands axes routiers et autoroutiers en Europe, en raison du traditionnel chassé-croisé entre vacanciers «juilletistes» et «aoûtiens». Et ce, dès ce vendredi.

Samedi «noir» en France

En France, Bison Futé a classé la journée «rouge» au niveau national. Les difficultés, notamment dans le sens des départs en Île-de-France, vont perdurer jusque dans la nuit.

Samedi, on passera du «rouge» au «noir» dans le sens des départs : la circulation sera «extrêmement difficile» sur la grande majorité des axes routiers. Il s'agit notamment de l'autoroute A10 de Paris vers la côte atlantique, de l'A7 dans toute la vallée du Rhône, de l'A9 vers les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon et de l'A8 vers la Côte d'Azur et l'Italie. Dans le sens des retours, la circulation sera également très difficile, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen.

Des bouchons sont également attendus dimanche, journée classée «orange» dans le sens des départs, avec des difficultés le long de l'axe du Rhône. Dans le sens des retours, la circulation devrait se fluidifier, mais des ralentissements sont prévus dans le quart sud-est.

En Belgique et en Allemagne

Le trafic sera également dense en Belgique, notamment ce vendredi après-midi et samedi matin, classés «rouge» par Touring. Ainsi, l'organisation automobile prévoit de possibles bouchons «sur la E40 entre Bruxelles et la Côte et sur la E411 Bruxelles-Luxembourg», pour rallier ensuite la France. Les autoroutes luxembourgeoises devraient donc aussi être impactées avec ce flux de vacanciers belges, néerlandais voire allemands.

Côté allemand justement, l'ADAC parle de «l'un des pires week-ends d'embouteillage de la saison». C'est en effet le début des vacances scolaires dans les Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière, tandis que c'est le deuxième week-end de départs en Rhénanie-Palatinat, Hesse et Sarre.

L'ADAC prévoir le plus gros des perturbations ce vendredi après-midi ainsi que samedi et dimanche après-midi et avertit sur le risque de bouchons sur tous les axes autoroutiers menant vers le sud du pays et de l'Europe.