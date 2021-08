Le coût, la menace climatique et l’absence de main-d’œuvre compliquent sérieusement le chantier post-inondations en Wallonie.

La difficile reconstruction des zones sinistrées

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - C’est la valse des chiffres. Un montant global qui dépasse de loin le milliard d’euros. Des dizaines de milliers d’habitations à abattre, reconstruire ou rénover. Et des milliers de bras nécessaires pour mener l’énorme chantier post-inondations auquel doit faire face la région wallonne. Les écueils se multiplient.

Les 14 et 15 juillet derniers, les inondations qui ont ravagé plusieurs communes de la province de Liège non pas seulement ruiné cette partie de la Belgique, elles l’ont aussi renvoyée face à des problèmes jusque-là latents, devenus énormes depuis.

Selon une première estimation réalisée par les assureurs, le coût des inondations en Wallonie devrait atteindre un montant compris entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros.

L’essentiel sera à charge des pouvoirs publics régionaux. Ceux-ci ont noué un pacte avec le secteur de l’assurance pour relever le plafond d’indemnisation. L’Europe a libéré 770 millions d’euros (soit une part des fonds du plan de relance post-covid qui reviennent à la Belgique) qui serviront partiellement à reconstruire. Mais cela ne suffira pas à payer toute la facture. Or la dette de la région est pour l’instant pointée à 31 milliards d’euros.

L’autre écueil de taille concerne l’aménagement des zones touchées. Les urbanistes tirent la sonnette d’alarme : il serait insensé de rebâtir à l’identique les quartiers détruits, particulièrement sur la vallée de la Vesdre (Chaudfontaine, Pepinster, Trooz) où la rivière fut littéralement emprisonnée autrefois au bénéfice de l’industrie lainière. Éteinte, cette dernière a laissé derrière elle le bâti de piètre qualité qui a été broyé à la mi-juillet par la Vesdre.

Les événements météorologiques extrêmes menaçant de se répéter, il faut reconstruire autrement, exigent les bourgmestres des communes sinistrées. Le ministre régional de l’Aménagement du territoire, le libéral Willy Borsus, leur donne raison : «Reproduire à l'identique n'est ni raisonnable ni souhaitable non plus, il faut désormais travailler sur la perméabilisation des surfaces, sur la capacité des sols à absorber plus de volumes d'eau de manière considérable». Mais comment faire si l’on sait qu’il faut reloger au plus vite des milliers de gens…? Le casse-tête est annoncé.

Un manque de bras

Dernier obstacle : la main-d’œuvre. «Nous évaluons à une grosse dizaine de milliers le nombre de logements détruits », commente Francis Carnoy, le directeur général de la Confédération construction wallonne, dans Le Soir . «Nous en appelons donc aux pouvoirs publics pour qu’ils boostent les formations dans ce domaine, pour que des campagnes soient menées afin de renforcer l’attractivité du secteur et afin qu’une dose de flexibilité puisse être apportée dans le mécanisme des heures supplémentaires.»

Cette pénurie renvoie la Wallonie et la Belgique à un vieux problème structurel : le manque de main-d’œuvre qualifiée. A la manière du capitaine Haddock implorant Monsieur Boullu, le réparateur d’escaliers, d’enfin venir travailler à Moulinsart, les Belges peinent à trouver un électricien, un plombier ou un carreleur. Les prix, bien sûr, sont le plus souvent à la hauteur de l’urgence.

Les métiers manuels ont été ici longtemps dépréciés et désertés. L’immigration économique n’a jamais réussi à combler ce vide. Quant à l’enseignement en alternance inspiré de l’exemple allemand, censé permettre à la région de disposer enfin des compétences manquantes, il doit encore produire ses effets.

