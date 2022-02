A partir de ce mardi 1er février, la validité des certificats de vaccination de l'UE pour les personnes qui n'ont pas encore reçu de rappel de vaccination sera réduite à neuf mois.

Voyager sans dose de rappel devient plus difficile

A partir de ce mardi 1er février, la validité des certificats de vaccination de l'UE pour les personnes qui n'ont pas encore reçu de rappel de vaccination sera réduite à neuf mois.

(dpa/jt/m. m.) - Voyager sans vaccin de rappel dans l'Union Européenne (UE) est désormais beaucoup plus difficile pour un certain nombre de personnes. Depuis ce mardi 1er février, les certificats de vaccination de l'UE ne sont valables que neuf mois (270 jours) si la dose «booster» n'a pas été faite. Passé ce délai, les personnes sans cette protection supplémentaire seront traitées comme non vaccinées lors du passage des frontières.

Cela signifie que si vous voyagez à travers les frontières de l'UE, vous avez besoin d'un test négatif valable ou de vous mettre en quarantaine, selon les pays. «Cela reflète la protection décroissante du vaccin et souligne l'importance d'un rappel», a déclaré le commissaire européen à la justice Didier Reynders.

La durée de neuf mois tient compte des orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) préconisant l'administration de doses de rappel après une période de six mois, en raison de la baisse d'efficacité des vaccins.



La preuve de vaccination consiste en un code QR, qui est créé immédiatement après la vaccination dans les cabinets et les centres de vaccination. Le code peut être affiché dans une application pour smartphone et lu numériquement. Malgré des applications qui diffèrent d'un pays à l'autre, les codes sont reconnus partout dans l'UE et permettent de fournir plus facilement la preuve non seulement des vaccinations, mais aussi des tests récents et des infections récentes par le virus corona.

Les réglementations varient d'un pays à l'autre

«Avec les nouvelles réglementations pour les voyages au sein de l'UE, les différentes réglementations dans les États membres seront harmonisées», déclare la Commission européenne. Mais la durée pendant laquelle la vaccination de base est reconnue dans les pays respectifs - par exemple pour les visites au restaurant ou les événements - peut encore différer.

Rappelons que les Vingt-Sept ont convenu la semaine dernière de mieux coordonner les règles applicables aux déplacements au sein de l'Union européenne et de ne pas imposer de restrictions aux détenteurs d'un certificat sanitaire européen, comme certains pays l'ont fait face à l'émergence d'Omicron.



Au Luxembourg , le délai de reconnaissance des certificats de vaccination est déjà limité à 270 jours (neuf mois). Les citoyens dont le certificat de vaccination ou de rétablissement date de plus de 180 jours doivent être testés lorsqu'ils vont au restaurant ou dans des installations de loisirs. Près de 418.000 habitants luxembourgeois sont considérés comme entièrement vaccinés, dont environ 20 % n'ont pas encore reçu de rappel.

La France va réduire quant à elle le délai pour effectuer la dose de rappel après la dernière injection à 4 mois (contre sept auparavant) à partir du 15 février, sous peine d'invalidité du pass vaccinal à cette date. Le ministre français de la Santé avait indiqué le 25 janvier que 9 millions de personnes étaient concernées.



En Belgique, à compter du 1er mars, une troisième dose sera nécessaire pour les personnes ayant reçu la deuxième injection avant le 1er octobre 2021, pour que le certificat de vaccination soit toujours valide. Le certificat de guérison ne sera plus valide en cas d’infection avant cette même date. Le délai de reconnaissance du certificat était d'un an et passe dès ce 1er février à 9 mois lui aussi.



En Allemagne, en revanche, il n'existe actuellement aucune réglementation limitant la durée de la reconnaissance des certificats de vaccination. Cependant, les personnes ayant reçu un rappel peuvent être exemptées des obligations de test.

Les États de l'UE sont uniquement invités à adapter leur réglementation nationale. S'ils ne le font pas, il n'y a pas de sanctions immédiates. Cependant, les accords de l'UE ont une signification politique, ils ont donc récemment alimenté un débat sur la validité du statut de convalescent en Allemagne . Dans un accord au niveau de l'UE, cependant, les pays de l'UE ont convenu que ce statut devrait être reconnu pour voyager pendant 180 jours.

