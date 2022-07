Il existe de grandes différences entre les destinations de vacances européennes en ce qui concerne l'infrastructure de recharge. Les Pays-Bas sont les mieux placés.

Voyager en voiture électrique: où cela peut poser problème

Uwe HENTSCHEL Il existe de grandes différences entre les destinations de vacances européennes en ce qui concerne l'infrastructure de recharge. Les Pays-Bas sont les mieux placés.

Pour ceux qui souhaitent passer leurs vacances d'été en Croatie et qui ont l'intention de faire ce voyage avec un véhicule électrique, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne tout d'abord: si vous choisissez l'autoroute du Brenner pour traverser les Alpes, vous pourrez recharger gratuitement votre véhicule sur l'aire de repos du musée Lanz-Plessi. La mauvaise: plus le voyage se poursuit en direction de l'Adriatique, plus le réseau de stations de recharge s'amenuise.

Selon les données de l'UE, 1.730 points de charge ont été recensés en Croatie l'année dernière. C'est presque le même chiffre que pour le Luxembourg (1.782), sauf que la Croatie a une superficie plus de 20 fois supérieure. Toujours est-il que l'année dernière, les vacanciers croates qui se déplaçaient en voiture électrique ont pu compenser la recherche éventuellement pénible d'une station par le fait que l'électricité était gratuite sur toutes les bornes de recharge publiques.

Cependant, depuis janvier de cette année, la recharge est généralement payante, ce qui concerne surtout les points d'accueil le long des autoroutes. Selon la puissance nominale, le coût varie entre 36 et 66 centimes d'euro par kilowattheure.

L'offre s'éclaircit au sud

Le pays voisin, la Slovénie, est également mal équipé, avec environ 1.300 connexions dans le classement de l'UE. Le club de transport allemand ACAE souligne toutefois que la Slovénie est assez simple, du moins en tant que pays de transit, par exemple pour les vacances en Croatie. En 2016, il y avait déjà un point de recharge tous les 50 kilomètres le long des principaux axes autoroutiers, alors que la distance en Allemagne était à l'époque de plus de 100 kilomètres. Malgré cela, la Slovénie a un énorme retard à rattraper.

L'Italie voisine est mieux équipée, avec plus de 23.500 points de charge enregistrés en 2021. Ce que l'on peut dire en gros pour l'ensemble de l'UE s'applique à l'Italie. Le réseau est assez dense au nord, mais il devient de plus en plus dense en direction du sud.

Pour les vacanciers français, la situation est un peu plus confortable. On y a recensé plus de 37.000 branchements. Selon l'UE, on compte ainsi un point de charge pour 25 voitures électriques (sans compter les vacanciers). Ce sont surtout les autoroutes qui sont considérées comme bien desservies, où plus de 140 des 440 aires de repos disposaient déjà d'une connexion l'année dernière.

Mais il existe aussi des différences extrêmes en France. Alors qu'à Paris, par exemple, 10% de tous les points de charge sont répartis sur l'ensemble du territoire et que certains départements de l'ouest et du nord-ouest sont également très bien équipés, l'approvisionnement est plus faible dans le centre du pays et dans les régions plutôt rurales.

Les Pays-Bas sont en tête de liste

Il est donc conseillé de se brancher rapidement dans l'ouest de la France avant de passer la frontière, si le voyage se poursuit en direction de l'Espagne. En effet, le nombre de points de charge recensés y est d'à peine 10.500, ce qui est bien maigre par rapport à la taille du pays - un point de charge pour 48,3 kilomètres carrés. À titre de comparaison, le Luxembourg ne compte que 1,45 kilomètre carré par borne. La situation est encore plus confortable aux Pays-Bas. Là-bas, on compte en moyenne plus de deux points de charge par kilomètre carré.

En matière d'infrastructure de recharge, les Pays-Bas sont de toute façon le leader absolu. Si vous prévoyez d'y passer vos vacances et que vous tombez en panne sur la route avec une batterie vide, vous devez trouver une bonne excuse. En effet, aucun autre pays ne dispose d'autant de possibilités de recharge. Avec plus de 90.000 bornes, les Pays-Bas comptaient l'année dernière autant de connexions que les 23 pays de l'UE les moins bien desservis réunis. Pour ceux qui choisissent leur destination de vacances uniquement en fonction de la sécurité d'approvisionnement, les Pays-Bas sont le premier choix.

L'Allemagne et surtout les pays scandinaves, notamment la Norvège, sont également bien équipés. Ce pays a une densité de points de charge extrêmement élevée, ce qui est toutefois aussi lié à la forte proportion de véhicules électriques qui y sont immatriculés.

Mais ce qui rend le pays particulièrement attractif pour les vacanciers électriques, ce sont les conditions générales. En Norvège, les véhicules électriques bénéficient de privilèges particuliers, tels que des frais de péage et de parking réduits et des billets de ferry moins chers. De plus, les voies de bus et de taxi peuvent être utilisées, mais seulement si plusieurs personnes sont présentes dans le véhicule.

Pour profiter de ces avantages, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de partir en vacances en Norvège. En effet, le gouvernement norvégien a entre-temps reconnu que la promotion des véhicules électriques est certes écologique, mais qu'elle ne contribue pas à réduire le trafic automobile dans son ensemble. C'est pourquoi l'abolition de certains privilèges est actuellement en discussion.

Toutes les applications ne sont pas fiables

Si vous ne voyagez pas en voiture, mais en avion, et que vous envisagez de louer une voiture rechargeable sur votre lieu de vacances, ne choisissez pas forcément la Grèce. En effet, selon l'UE, il n'y avait que 514 points de charge en 2021, ce qui correspond à un taux de couverture de quatre possibilités de charge pour 1.000 kilomètres carrés. C'est donc plutôt pour les aventuriers.

Sinon, les mêmes lois physiques s'appliquent bien sûr à la recharge des véhicules en vacances qu'au quotidien: la durée du séjour à une station de recharge ne dépend pas seulement de la disponibilité des connexions, mais aussi de la puissance de recharge. Et en ce qui concerne cette dernière, il existe également de grandes différences - même parmi les pays qui sont plutôt bien placés en matière d'e-mobilité.

La Norvège, par exemple, se prête bien aux vacances avec Tesla car, selon les données d'Electromaps, elle dispose d'un nombre relativement élevé de stations de recharge rapide (Tesla Supercharger) pour la marque automobile américaine: près de 16%. En revanche, au Danemark ou en Allemagne, le pourcentage est à un chiffre et aux Pays-Bas, il est inférieur à 0,5%.

De nombreuses applications fournissent aujourd'hui des informations sur les bornes de recharge compatibles avec votre propre connexion et sur les points de recharge disponibles. Elles permettent d'éviter les temps d'attente inutiles aux stations de recharge - mais pas toujours, comme l'a récemment montré un test de Stiftung Warentest. Sur dix apps testées, seules six ont obtenu la note «bien». Par exemple, toutes les apps n'indiquaient pas de manière fiable l'emplacement et la disponibilité. L'application EnBW mobility+ a obtenu les meilleurs résultats, suivie par eCharge+ et Nextcharge.

