Un homme de 49 ans, parti faire du ski de randonnée sur le versant vosgien du Ballon d'Alsace (Vosges), a été tué jeudi par une coulée de neige, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.

Le skieur a été retrouvé vers 20H00 dans le couloir de Birkel, sur le versant vosgien du Ballon d'Alsace, par les pelotons de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer (Vosges) et Hohrod (Haut-Rhin), accompagnés de sapeurs-pompiers et de gendarmes, a indiqué à l'AFP la gendarmerie, confirmant une information du quotidien Vosges-Matin.

«Il a été pris dans une coulée de neige, due à l'accumulation de neige humide et lourde. Il a tapé un arbre et la neige l'a compressé», a raconté à l'AFP la gendarmerie.

«Il est mort asphyxié», a-t-elle ajouté.

L'homme, habitant au Ménil, ne s'est pas présenté à son travail jeudi à 17H00 et sa famille, inquiète de ne pas le voir rentrer de sa sortie à ski, a alerté les secours.

Le skieur, expérimenté, était équipé d'un casque et d'un détecteur de victimes d'avalanches.

«Il était vraiment bien équipé, mais il était seul, c'est dommage. Quand on part en montagne dans des secteurs exposés, on a plus de chance quand on est deux», a observé la gendarmerie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.