Von der Leyen rend un hommage appuyé à Juncker

La traditionnelle cérémonie de passation de pouvoirs entre Jean-Claude Juncker et la nouvelle présidente de la Commission européenne a été chaleureuse, mardi. L'homme politique luxembourgeois n'a pas caché son émotion.

(AFP) - «Personne n'a pris soin de l'Europe autant que toi». C'est par cette phrase que la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a remercié son prédécesseur. Lors de sa passation de pouvoir avec Jean-Claude Juncker à Bruxelles, mardi, le ton était dithyrambique.

Cinq ans de travail pour Nicolas Schmit Depuis ce mercredi matin, c'est officiel: le socialiste luxembourgeois est bien commissaire européen en charge de l'Emploi aux côtés de la présidente von der Leyen. Son mandat le place au cœur d'une des préoccupations centrales des citoyens de l'Union.

Alors que les tensions commerciales sont à nouveau fortes avec les Etats-Unis, la dirigeante allemande a salué en Juncker un responsable qui a «réussi à vraiment protéger les intérêts européens, sachant qu'une guerre commerciale aurait pour seul résultat de nuire à la fois aux intérêts européens et américains».

L'émotion était palpable chez l'ancien Premier ministre du Grand-Duché. «Partir, c'est mourir un peu», a-t-il lâché devant un parterre de commissaires européens. «Si tu as besoin de mon conseil, tu l'auras. Si tu n'en as pas besoin, tu l'auras quand même», a lancé Juncker à la nouvelle patronne de l'exécutif européen, fidèle à son style mêlant humour et franc-parler.

Le ton était chaleureux entre von der Leyen et Juncker, mardi, alors que la nouvelle Commission européenne prend tout juste ses marques. Photo : AFP

Une brève cérémonie de dévoilement du portrait de Juncker, accroché au côté de ceux de ses prédécesseurs à la tête de la Commission, a également eu lieu. «Jean-Claude Juncker et l'Europe iront toujours ensemble», a déclaré von der Leyen à cette occasion, multipliant les gestes d'affection à l'égard du Luxembourgeois.

Aujourd’hui a eu lieu la cérémonie de passation entre @JunckerEU et @vonderleyen, présidente de la Commission européenne 🇪🇺.

A cette occasion le portrait de Jean-Claude Juncker a été dévoilé dans la galerie des Présidents. #TeamJunckerEU🤝 #vdLCommission pic.twitter.com/1QSuYTEZbu — EU zu Lëtzebuerg (@UE_Luxembourg) December 3, 2019

Jean-Claude Juncker, qui aura 65 ans le 9 décembre, avait récemment affronté des problèmes de santé. Il présidait la Commission depuis 2014 et était le dernier des architectes du traité de Maastricht encore en fonction.