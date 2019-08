La future présidente de la Commission européenne engage cette semaine le processus en vue de constituer le staff dirigeant qui l'entourera. Un groupe voulu paritaire entre hommes et femmes.

International 2 min.

Von der Leyen commence à former son équipe

La future présidente de la Commission européenne engage cette semaine le processus en vue de constituer le staff dirigeant qui l'entourera. Un groupe voulu paritaire entre hommes et femmes.

(AFP) - Si le travail de réflexion autour de sa future équipe a commencé ce lundi pour la future présidente de la Commission européenne, elle entamera les entrevues avec les candidats (commissaires) mardi. Pour le moment, 25 des 27 pays de l'UE ont fourni des propositions. Manquent encore les noms français et italien, sachant que le Royaume-Uni, qui doit quitter l'Union le 31 octobre, ne sera pas représenté au sein du futur exécutif européen.

Le Belge Didier Reynders, proposé ce week-end par son pays, sera l'un des premiers auditionnés. Il doit l'être dès mardi, selon un porte-parole de l'actuel ministre belge des Affaires étrangères.

Mme von der Leyen, confirmée de justesse par le Parlement européen en juillet à la succession de Jean-Claude Juncker, doit prendre ses nouvelles fonctions le 1er novembre.

Vote d'investiture le 22 octobre

La future présidente souhaiterait attribuer les portefeuilles aux futurs commissaires -que l'on peut comparer aux ministres d'un exécutif- d'ici à la mi-septembre, avant la séquence des auditions par les eurodéputés, qui devront valider les noms.

Le processus doit se conclure par le vote d'investiture du nouvel exécutif bruxellois le 22 octobre, pendant la session plénière du Parlement européen à Strasbourg.

Déjà dix noms féminins

L'objectif de l'ancienne ministre allemande de la Défense est d'avoir si possible autour d'elle 13 femmes et 13 hommes, respectant aussi l'équilibre entre les principaux partis politiques (conservateurs du PPE, socialistes, libéraux).

A ce stade, elle s'est vu proposer dix noms féminins. Le Portugal et la Roumanie ont suggéré en août chacun deux noms, une femme et un homme, comme le souhaitait Mme von der Leyen.

Quant à la France, où le président Emmanuel Macron n'avait pas encore tranché lundi, les noms de Sylvie Goulard et de Florence Parly (l'ancienne et l'actuelle ministre des Armées) comptent parmi ceux qui circulent avec le plus d'insistance.

En Italie, la crise politique provoquée par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui a mis fin à la coalition gouvernementale avec le Mouvement Cinq Etoiles, complique la désignation d'un commissaire européen.