Les personnes qui souhaitent prendre l'avion lundi au départ de Düsseldorf ou de Cologne/Bonn auront probablement des problèmes : de nombreux vols sont annulés en raison d'une grève d'avertissement.

International 2 min.

Jusqu'à ce mardi 6 heures

Vols annulés à Düsseldorf et Cologne en raison d'une grève

Les personnes qui souhaitent prendre l'avion lundi au départ de Düsseldorf ou de Cologne/Bonn auront probablement des problèmes : de nombreux vols sont annulés en raison d'une grève d'avertissement.

(dpa/tb) - En raison de grèves d'avertissement, de nombreuses liaisons seront annulées lundi aux aéroports de Düsseldorf et de Cologne/Bonn. Dans le plus grand aéroport de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, situé dans la capitale du Land, plus de 1.000 employés sont appelés à cesser le travail. La grève a débuté à 3 heures du matin, a déclaré un porte-parole du syndicat Verdi. Entre 700 et 800 grévistes sont ainsi attendus sur place.

A Düsseldorf, 330 mouvements aériens étaient en fait prévus. 89 d'entre eux devraient avoir lieu. 205 arrivées et départs ont été annulés et 36 reportés à d'autres aéroports ou au lendemain, a indiqué un porte-parole de l'aéroport. Un service d'urgence doit être mis en place pour les vols d'ambulances et d'aide humanitaire.

Huit aéroports allemands paralysés par une grève de personnels Un mouvement social des professionnels de l'aviation a mis huit aéroports allemands à l'arrêt ce vendredi 17 février, dont les aéroports de Francfort et de Munich.

A Cologne/Bonn, les premiers arrêts de travail ont commencé tard dans la soirée de dimanche. L'aéroport avait fait savoir dimanche que 131 vols de passagers prévus entre 6 heures lundi et 6 heures mardi ne pourraient pas avoir lieu. Normalement, 136 étaient prévus dans cette période.

Plusieurs grèves en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Offre de 5% d'augmentation salariale et versement unique de 2.500 euros Les syndicats Verdi et Komba ont appelé à ces grèves d'avertissement. Les négociations pour les employés du service public fédéral et communal ainsi que les négociations nationales pour les employés de la sécurité aérienne sont à l'origine de cette grève.

Outre les deux plus grands aéroports de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des grèves d'avertissement sont également prévues lundi dans de nombreux autres secteurs de la vie publique dans le Land le plus peuplé, comme les bus et les trains urbains, les crèches et les administrations. Plusieurs manifestations sont également prévues.

Les employeurs avaient présenté une offre lors des négociations nationales pour les employés de l'État fédéral et des communes. Elle comprend une augmentation des salaires de cinq pour cent au total en deux étapes et des paiements uniques de 2.500 euros au total. Les syndicats ont rejeté cette offre, la jugeant insuffisante. Verdi et la fédération des fonctionnaires demandent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus, et au moins 500 euros de plus par mois. Les négociations collectives doivent reprendre le 27 mars.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.