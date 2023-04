L'armée a été engagée au Mali jusqu'à fin 2022 : les soldats Enzo, John, Lionel et Kevin livrent leurs impressions.

Voici comment les soldats luxembourgeois ont vécu leur mission au Mali

Marc SCHLAMMES L'armée a été engagée au Mali jusqu'à fin 2022 : les soldats Enzo, John, Lionel et Kevin livrent leurs impressions.

Leurs motivations sont un mélange d'ambition personnelle et d'objectifs ambitieux : mettre en pratique les compétences militaires et l'expérience acquise, contribuer au maintien de la paix et aider les gens, racontent Enzo (27 ans), lieutenant, Lionel et John (respectivement 28 et 30 ans), tous deux sergents en chef, et Kevin (21 ans), soldat, interrogés sur leur motivation pour un déploiement de l'armée à l'étranger.*

Le Luxembourg va renforcer sa présence militaire en Lituanie Pour le moment, les soldats luxembourgeois sur place sont au nombre de six et opèrent dans une unité de transport.

Le quatuor faisait partie du contingent luxembourgeois de la mission européenne de formation EUTM au Mali. À Koulikoro, au nord-est de la capitale Bamako, et à Sévaré, au nord de Mopti, à mi-chemin entre Bamako et Tombouctou, les Luxembourgeois étaient chargés de sécuriser les camps d'entraînement.

Des conditions de vie qui ne sont pas oubliées

En repensant aujourd'hui à leur séjour de quatre mois, ils s'accordent à dire que leurs attentes ont été comblées. «Nous sommes revenus plus adultes», dit John, décrivant le processus de maturation des jeunes soldats, et Kevin confirme que la mission a renforcé sa confiance en lui et ses capacités. «Mission accomplie», conclut Lionel. La formation a pu se dérouler comme prévu.

Nous avons tout et eux n'ont rien Lionel (Sergent)

Les rencontres avec les populations locales et leurs conditions de vie leur trottent aussi dans la tête. «Nous avons tout et eux n'ont rien», résume Lionel, sur l'écart entre le Luxembourg et le Mali. Kevin garde pour lui qu'il «accorde désormais plus de valeur aux petites choses de la vie».

Déploiement en zone de crise: Enzo insiste sur le fait qu'il ne faut pas être paranoïaque et penser constamment à un incident. Photo: Gerry Huberty

Lors de la préparation de la mission dans l'un des pays les plus pauvres du monde, les conditions précaires étaient déjà un problème, dit Enzo. L'expérience directe est toujours choquante. Même s'il trouvait ça «choquant» pour lui-même qu'on s'habitue très vite à cette dure réalité.

Séparé de sa famille et de son environnement La communication moderne permet un contact permanent avec la famille restée au Luxembourg. Cependant, Skype&Co ne peuvent pas remplacer les fêtes de famille telles que les anniversaires d'enfants. Enzo a aussi observé qu'au départ, c'était surtout ceux qui restaient à la maison qui prenaient contact pour savoir que tout allait bien là-bas. Non seulement la famille et les amis manquent, mais aussi la vie quotidienne habituelle. «Dans les premiers jours après votre retour, vous appréciez vraiment cela», se souvient Enzo - que ce soit l'environnement propre, les jeans au lieu des treillis de combat, un repas au restaurant ou la rencontre spontanée avec des amis.

Le quatuor décrit ses contacts avec la population locale comme bons et amicaux. Chaque fois que possible, ils fournissaient de l'eau, de la nourriture ou même des vêtements aux personnes qui envoyaient leurs familles au Mali. De plus, le Luxembourg jouit d'une excellente réputation grâce à ses nombreuses années d'aide au développement.

La mission a renforcé sa confiance en lui et ses capacités, retient Kevin de la mission au Mali. Photo: Gerry Huberty

Néanmoins, pendant les quatre mois sur place, la consigne est partout et à toute heure la même: restez vigilant. «Il faut toujours avoir conscience qu'on évolue sur un terrain gangréné par de multiples conflits», souligne Lionel, qui parle de «sentiments étranges» que l'une ou l'autre situation a déclenché en lui. Même s'il ne s'est jamais senti en danger, Enzo convient qu'il aurait été une cible facile lorsqu'il conduisait des véhicules non blindés. Et ajoute qu'il ne faut pas être paranoïaque et ne pas penser constamment à un incident.

Si une urgence survenait, il était important d'appliquer les compétences acquises. Tous les quatre soulignent l'importance d'une préparation adéquate pour une mission comme celle au Mali. «Notre corps est notre outil de travail», explique John, qui souligne l'importance d'une excellente condition physique.

Présence au Mali Depuis 1999, le Mali fait partie des pays partenaires de la coopération luxembourgeoise au développement. Depuis lors, le Luxembourg a maintenu trois programmes de développement pluriannuels («Programme indicatif de coopération», PIC) avec ce pays d'Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur le développement rural, l'éducation et la formation professionnelle et les soins de santé. Sur le plan militaire, le Luxembourg a participé à la «Mission de formation de l'Union européenne» (EUTM) jusqu'à fin 2022; l'armée luxembourgeoise est chargée de la sécurisation des centres de formation et participe à la formation des officiers.

Une préparation intensive porte ses fruits

L'accent est mis sur la mise en situation. Théoriquement avec le panel le plus large possible des éventuels problèmes rencontrés sur le terrain. Parfaire les automatismes entre les différents membres de l'unité, mais aussi avec le matériel. Par exemple, comment procéder si vous êtes pris dans un piège. Enzo donne un aperçu de la préparation, qui se caractérise par un haut niveau d'intensité. Et comme le résume John, elle obéit au principe du «train as you fight».

Au Mali, les soldats ont appris que le Luxembourg jouit d'une excellente réputation grâce à ses nombreuses années d'aide au développement. Photo: Gerry Huberty

Une attention particulière est portée à la composante mentale et à la manière de gérer les situations stressantes. Ici, les soldats, ainsi que leurs proches, peuvent recourir aux services de psychologues et de l'aumônier militaire.

Entraînez-vous comme si vous vous battiez. John (Sergent)

Lorsque le déploiement commence, il est alors important de trouver le bon équilibre entre quotidien et stress. Les quatre militaires font le bilan de leurs mois au Mali. Même si les routines quotidiennes sont récurrentes, la monotonie ou même l'ennui doivent être évités, ceux-ci pourraient avoir des conséquences mortelles en cas d'urgence.

Les effets de la promiscuité... Quand ils jettent un oeil en arrière sur le séjour de quatre mois, les soldats estiment que l'équilibre travail-vie privée était bon. Afin de prévenir les effets secondaires liés à une trop grande promiscuité, une grande importance a été accordée aux activités sportives communes pendant leur temps libre. Cela a favorisé l'esprit d'équipe, le dépassement des barrières linguistiques et des amitiés se sont formées. Les militaires luxembourgeois sont heureux d'admettre que leur multilinguisme a été un atout.

Pour Enzo, les supérieurs sont ici sollicités: ils doivent toujours rappeler à leurs soldats la situation de danger, «de manière réaliste, sans exagérer», et veiller à ce qu'ils se préparent consciencieusement à leurs patrouilles, par exemple en emportant toujours suffisamment d'eau avec eux. Car en plus du fait que le Mali est une zone de guerre, les défis extérieurs comprenaient la chaleur, jusqu'à 45 degrés Celsius, et le terrain poussiéreux et rocheux, qui nécessite un soin particulièrement méticuleux du matériel. John et Lionel se souviennent donc de l'usure rapide des pneus de leurs véhicules.

Le Mali est un pays en crise. De plus, la chaleur et le terrain pierreux et poussiéreux ont posé des défis inhabituels pour les personnes et le matériel. Photo: DR

Les soldats trouvent dommage que la mission de formation de l'Union européenne soit maintenant suspendue en raison de la situation sécuritaire incertaine. D'une part, parce que l'EUTM est en fait un exemple de coopération européenne dans laquelle les États de l'UE travaillent ensemble au-delà des différences matérielles et des barrières linguistiques, selon Enzo. D'autre part, parce qu'il est important de soutenir le peuple malien, il se souvient de la formation des officiers maliens - tous motivés pour défendre leur pays contre les menaces terroristes et extrémistes.

Rencontres avec Wagner La junte autour d'Assimi Goïta, qui a organisé des coups d'État en août 2020 et en mai 2021, est soutenue par les mercenaires du groupe Wagner. L'armée privée de l'intime de Poutine, Evgeny Prigozhin, ne cache pas sa présence. Les soldats luxembourgeois rapportent également une réception où les wagnériens étaient clairement identifiables par leur équipement orné de drapeaux russes. Malgré leur réputation internationale plus que douteuse, la troupe de mercenaires est très appréciée de la population locale, notamment dans le nord du Mali: les soldats luxembourgeois, par exemple, ont dû faire l'expérience d'être refoulés dans une station-service là-bas, alors que les mercenaires wagnériens ont été approvisionnés en carburant.

*Pour des raisons de sécurité, les soldats ne sont mentionnés que par leur prénom.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Charles Michel

