Vers une réouverture progressive des frontières extra-UE

La Commission a proposé mercredi une levée «partielle» des restrictions de voyages en dehors de l'UE à partir du 1er juillet. Ce alors que de nombreuses frontières intérieures seront à nouveau ouvertes le 15 juin.

(AFP) - La pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 407.000 morts à travers le monde, devrait aussi provoquer en 2020 une récession d'au moins 6% de l'économie mondiale, selon l'OCDE qui appelle les gouvernements à se moderniser et à coopérer pour l'avènement d'une économie «plus juste et plus durable».

«A la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements», a affirmé mercredi la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone.

Des vacances directement impactées par le covid-19 Que ce soit en matière de confinement ou de reprise des activités, les 27 n'ont pas toujours parlé d'une même voix. Si une majorité d'Etats membres envisage une ouverture des frontières dès le 15 juin, des restrictions subsistent dans d'autres. Tour d'horizon.

En Europe, où les nouvelles hospitalisations et les chiffres des décès sont en chute libre, la Commission européenne va publier dans la semaine ses propositions pour une levée «progressive et partielle» des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet.

Il s'agirait de lever les restrictions avec certains pays tiers en prenant en compte «un certain nombre de principes et de critères» et en se basant sur une «approche commune» entre États membres, a annoncé mercredi le vice-président Josep Borrell. L'exécutif européen ne peut émettre qu'un avis, la décision finale appartient à chaque État membre.

Cette annonce intervient alors qu'une majorité d'États membres envisage une ouverture des frontières dès le 15 juin, des restrictions subsistent dans d'autres, les 27 n'ayant toujours pas parlé d'une même voix. Ainsi, la Belgique et la France ont programmé un retour à la normale pour la mi-juin.



