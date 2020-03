Le coronavirus peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. La Commission européenne veut mettre fin aux vols à vide causés par l'épidémie de covid-19. Une pratique incompréhensible à première vue mais qui s'explique.

Vers la fin des «vols fantômes» dans le ciel

Le coronavirus peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. La Commission européenne veut mettre fin aux vols à vide causés par l'épidémie de covid-19. Une pratique incompréhensible à première vue mais qui s'explique.

(MF) – «Il n'est dans l'intérêt de personne de faire voler des avions vides. Cela a un coût environnemental et économique considérable. Nous devons arrêter cette pratique et garantir que le secteur de l'aviation puisse faire face aux circonstances extraordinaires actuelles causées par l'épidémie de COVID-19», a déclaré la présidente de la commission des Transports et du Tourisme au parlement européen Karima Delli.



Le travail et la détermination paient.



Après notre interpellation de la @eu_commission, @vonderleyen a annoncé la fin de ce scandale écologique et économique.



Bravo à @euroecolos @GreensEFA !https://t.co/fsJ5oDDzMr — Karima Delli (@KarimaDelli) March 11, 2020

La présidente de la commission des Transports salue la proposition rapide de la Commission de suspendre temporairement les règles européennes actuelles qui contraignent les compagnies aériennes à exploiter la plupart de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage.

Des précédents historiques

Il s'agit de la règle du «use it or lose it», de l'utilisation obligatoire des créneaux attribués sous peine, pour les compagnies aériennes, de les perdre définitivement. Ce principe a déjà été temporairement suspendu à plusieurs reprises par le passé. C'était par exemple le cas suite au 11 septembre 2001, pendant la guerre en Irak, pendant l'épidémie de SRAS en 2003 et, en 2009, en réponse à la crise économique et à ses conséquences sur les transporteurs aériens.

Si un transporteur aérien a utilisé une série de créneaux horaires pendant au moins 80% du temps au cours d'une saison, il la conserve pour la saison correspondante suivante. Dans le cas contraire, les créneaux retournent dans le pool pour être réattribués.

Les règles d'attribution des créneaux horaires concernent toujours la saison suivante. Les créneaux pour l'été 2020 ont déjà été confirmés l'année dernière. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour travailler et procéder à un vote au parlement sur ce dossier prioritaire.