Une marée haute d'une ampleur sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est abattue sur la cité des Doges. De quoi surprendre les touristes qui pataugeaient dans les ruelles inondées tandis qu'un puissant sirocco faisait déferler les vagues place Saint-Marc.

Venise inondée par une «acqua alta» historique

(AFP) - Le phénomène sur Venise se nomme «acqua alta» (marée haute). Mais cette fois, il est d'une ampleur exceptionnelle de 1,87 mètre, le plus haut niveau depuis 53 ans. C'est la deuxième plus haute marée enregistrée dans la Cité des Doges depuis le début des relevés en 1923. «Nous sommes en train d'affronter une marée plus qu'exceptionnelle. Tout le monde est mobilisé pour gérer l'urgence», a tweeté le maire de Venise, Luigi Brugnaro.

#AcquaAlta | Una delle notti più lunghe per #Venezia, con i 187 centimetri toccati dalla marea



➡ In parte della Città sono purtroppo evidenti gli ingenti danni causati dalla violenza dell'acqua e del meteo@LuigiBrugnaro @CMVenezia @CittadinidiTwtt @DPCgov @muoversivenezia pic.twitter.com/1hN0LEn6zZ — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 13, 2019

Le phénomène a fait au moins un mort: un Vénitien de 78 ans a péri électrocuté dans son logement inondé. L'eau montante a submergé les terrasses des cafés, emportant tables et chaises le long des ruelles. Les passerelles des hôtels historiques situés le long du Grand Canal ayant été balayées par les flots elles aussi, les clients des bateaux-taxi en étaient réduits à entrer dans les établissements par les fenêtres.

Dans le somptueux Palais Gritti, les eaux submergeaient le bar et les sofas en velours et menaçaient tapisseries et livres reliés. Un niveau de 1,87 m qui ne signifie pas pour autant que la Cité des Doges se trouve immergée sous près de deux mètres d'eau. Il faut en effet retrancher de cette hauteur le niveau moyen de la ville qui se trouve entre un mètre et 1,30 m.

Evénement rare lui aussi, le vestibule (narthex) de la basilique Saint-Marc, joyau de la Sérénissime, a été inondé mardi. Le procurateur de l'édifice Pierpaolo Campostrini a organisé des tours de garde dans la nuit pour surveiller la montée des eaux. Selon M. Campostrini, une inondation comme celle de mardi s'est seulement produite cinq fois dans l'histoire de la basilique -érigée en 828-, la donnée la plus préoccupante étant que sur ces cinq précédents, trois ont été constatés au cours des 20 dernières années, dont une fois en 2018.

Venise est régulièrement touchée par le phénomène des «acque alte», pics de marées particulièrement prononcés qui provoquent la submersion d'une partie plus ou moins grande de la zone urbaine insulaire. Pour protéger la ville de cette calamité qui altère chaque fois un peu plus son patrimoine, le projet MOSE est en cours de construction depuis 2003 mais le surcoût et les malfaçons ont entraîné de nombreux retards.

Le projet consiste à installer 78 digues flottantes qui se lèveraient pour fermer la lagune en cas de montée de la mer Adriatique.