Vends maisons suite aux inondations

Max HELLEFF Un marché immobilier inattendu se développe autour des habitations victimes des crues en région liégeoise.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les 14 et 15 juillet derniers, près de 40.000 maisons ont été victimes des inondations qui ont ravagé les vallées liégeoises de l’Ourthe, de la Vesdre et de la Hoëgne. Depuis, c’est le ballet des experts et des assureurs. Semaine après semaine, les médias tendent le micro à des sinistrés qui attendent toujours l’indemnisation qui leur permettra de reconstruire leur habitation. Et leur vie. Des centaines de maisons restent inhabitables en raison des dégâts et de l'humidité. Cinq mois après les faits, nombreux sont les délogés à toujours compter sur l’aide de bénévoles.

Dans ce contexte, un marché inattendu s’est développé : des maisons sinistrées sont proposées à la vente par des propriétaires bien décidés à ne plus revivre un tel drame. Les biens ayant été fortement abîmés par les eaux, une décote d’environ 30% par rapport au prix habituel peut être constatée sur les sites de vente.

Mais certains propriétaires ont fait leur compte : l’argent encaissé lors de la transaction ajouté aux indemnisations que finiront bien par payer les assureurs devrait leur permettre de s'en aller vivre ailleurs.

Le profil des candidats acheteurs varie. Il y a les jeunes, espérant ainsi accéder à la propriété quitte à s’attaquer à de longues et fastidieuses rénovations. Il y a aussi des investisseurs, cherchant à placer leur argent dans la brique, contrant ainsi l'inflation et l’absence de rapport qui plombe l’épargne classique.

Un habitat ancien

Le Soir cite le cas de «Florence, 30 ans, qui a tout récemment trouvé un bien du côté de Chênée», aux portes de Liège. «Il y a eu 80 cm d’eau dans la maison, qui n’a donc pas été ravagée comme d’autres l’ont été, mais les propriétaires ont cependant été contraints de la vendre moins cher : à la grosse louche, une réduction de l’ordre de 40.000 euros sur une valeur initiale de 180.000 euros. Ce n’est pas rien : la maison nous est devenue accessible…»

Gare toutefois à la précipitation. Les habitations que l’on trouve sur les berges des rivières liégeoises sont souvent de piètre qualité. Le bâti est ancien; il date de l’époque de la période industrielle et du XIXe siècle. Il n’est donc pas aux normes. Une population défavorisée s’y est souvent massée.

Tout cela ne devrait toutefois pas décourager certains candidats acheteurs, trop heureux d'avoir enfin une solution à leur portée. Le logement est une problématique de taille en Wallonie. 250.000 maisons et appartements sont réputés insalubres. Les terrains à bâtir sont de plus en plus rares. Posséder son habitation tient du parcours du combat.

Le marché immobilier en zone inondée a donc un certain potentiel, même si nombre de sinistrés attendront sans doute la fin de la procédure engagée devant leur assureur pour se décider à vendre ou non.

Il reste cependant une autre inconnue et elle est de taille. Le changement climatique aidant, rien ne dit que les rivières ne déborderont pas de nouveau en raison d’autres «événements météorologiques majeurs». L’artificialisation des berges qui est allée de pair avec l’industrialisation ne leur laisse que peu de place pour s'expandre en cas de crues. La probabilité d’inondations importantes ne peut être écartée à l’avenir.

La Région wallonne annonce logiquement un durcissement des règles en matière de construction dans les zones d’aléa d’inondation. L’objectif est d’anticiper le comportement des rivières selon la configuration du terrain et de mieux protéger les constructions. Du moins, là où elles seront encore autorisées.

