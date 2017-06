Par Sophie Wiessler

Vanessa* travaille au Luxembourg depuis quinze ans. D'abord habitante de Meurthe-et-Moselle, elle s'installe il y a quatre ans, à Thionville, avec son mari et sa fille. Les longs trajets pour se rendre au travail ne la dérangent pas: elle y est habituée et n'y voit pas de problème.

Mais son entreprise déménage en centre-ville, près du palais grand-ducal et aucun parking n'est à sa disposition. Elle doit délaisser sa voiture pour prendre les transports en commun.

Elle fait donc comme des milliers de frontaliers, et emprunte le TER depuis Thionville. Ce qui semblait être une bonne idée - gain de temps, moins de fatigue - va vite tourner au cauchemar. «J'ai craqué en fait», nous confie-t-elle d'emblée.

En effet, les irrégularités commencent à s'accumuler: de plus en plus de retards et des conditions de transport très limites. Vanessa n'hésite pas à employer le mot "bétail" pour juger ses conditions de circulation. Et à parler de «retards quotidiens» et de «trains beaucoup trop petits».

Un accident mortel a eu lieu sur cette ligne le 14 février dernier, créant de gros problèmes pour circuler pendant presque un mois.

Photos: LW archives

Tout s'accélère il y a six mois, lorsqu'un accident mortel survient sur la ligne qu'elle emprunte. Un mois de galères, accentué par des problèmes de bus et des travaux toujours plus nombreux à Luxembourg. Le quotidien de cette quadragénaire devient alors très difficile à vivre pour elle.

«J'ai craqué en fait, avec tout ça. Il m'arrivait d'être vraiment très très en retard. Trois heures par exemple. Heureusement, je pouvais rattraper ces heures-là le soir et mon patron a été très gentil. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On voit plein de gens dans le train, à bout à cause de ces retards quotidiens. Vous imaginez une personne qui doit ouvrir un magasin par exemple? Ou des parents qui doivent récupérer leurs enfants? C'est invivable», détaille-t-elle.

«Est-ce qu'on attend un autre drame?»

Vanessa s'est même demandé si ces problèmes n'étaient pas un lobbying pour inciter les Français à venir s'installer au Grand-Duché. «C'est juste pas possible d'avoir autant de problèmes en 2017: moi tout ce que je veux, c'est d'aller d'un point A à un point B dans de bonnes conditions et en temps et en heure. Mais là, les conditions de sécurité sont juste inimaginables!»









Pour elle, la plupart des frontaliers qui empruntent les TER depuis un certain temps sont au bout du rouleau. «On paye le prix d'un éternel renvoi de balles entre la SNCF et les CFL. Pourtant, il y a déjà eu un drame sur cette ligne alors qu'est-ce qu'ils attendent pour faire quelque chose ?! Est-ce qu'on attend un autre drame?», fustige-t-elle.

Les voyageurs s'agglutinent dans les trains par centaine chaque matin et soir.

Photo: Archives LW/Maurice Fick

Elle n'en démord pas: ces six premiers mois de l'année 2017 ont été «terribles pour tous les frontaliers». Elle nous raconte une anecdote survenue en gare de Luxembourg il y a quelques semaines. Une jeune femme tente d'entrer dans le train pour Metz déjà bondé. Plus aucune place. Mais cette jeune maman doit récupérer ses enfants à la crèche et ne peut donc pas manquer ce train. Elle se met à pleurer sur le quai et un homme sort pour lui laisser «le micro-espace qu'il prenait dans l'embrasure de la porte», explique Vanessa.

Une anecdote qui, pour elle, reflète ce sentiment d'exaspération de plus en plus pesant sur les frontaliers cette année. Pour elle c'est sûr: la gare ferroviaire de Bettembourg, qui a causé de très nombreux problèmes ces dernières années, ne passera pas l'hiver. Une raison supplémentaire d'arrêter les frais et de cesser ces allers-retours.

«Je pars complètement à l'aveugle»

Elle décide donc de chercher du travail ailleurs, en France. Sans succès. «Et au final, j'aime mon métier, mon entreprise, donc ça m'embêtait de tout quitter. J'ai aussi songé à trouver du travail du côté de Esch/Alzette mais finalement non. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais nous avons décidé de franchir le pas et de nous installer au Luxembourg», explique-t-elle.

Une décision prise totalement à contrecœur. A 40 ans, il est très dur pour Vanessa de changer complètement de vie. Et tant pis si cela doit affecter le budget de la maison.

«Comme beaucoup, on ne voulait pas venir au Luxembourg à cause des prix de l'immobilier. Et là, c'est clair qu'on n'a pas pu acheter... et qu'il faudra faire des coupes dans le budget des vacances par exemple. C'est une autre vie et pour l'instant je pars complètement à l'aveugle».

Un sacrifice qui lui reste en travers de la gorge mais qui est nécessaire aujourd'hui. «Mon mari sera beaucoup moins inquiet, je ne serai plus qu'à 30 minutes de la maison donc ça va clairement changer notre vie. Mais c'est difficile parce que ma fille fait ses études en France et que tous nos amis vivent également là-bas. Je faisais mes courses dans les deux pays mais maintenant c'est clair que je n'irai plus de l'autre côté de la frontière.»

Vanessa n'a pas peur de le dire, elle a été «prise en otage par les transports en commun»: «Vous m'avez eue. France, je te quitte, Luxembourg j'arrive. Mais je trouve ça inacceptable qu'on en arrive là, alors que je paie pour avoir un service correct, avec des moyens. Si je n'ai qu'une chose à dire aujourd'hui, c'est dépêchez-vous de faire quelque chose!»









*prénom modifié par la rédaction, le témoin souhaitant rester anonyme

