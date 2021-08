Les deux laboratoires pharmaceutiques ont augmenté le prix de leur vaccin contre le coronavirus dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne. Une hausse loin d'être négligeable.

L'Europe paiera plus à Pfizer et Moderna

Les deux laboratoires pharmaceutiques ont augmenté le prix de leur vaccin contre le coronavirus dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne. Une hausse loin d'être négligeable.

(AFP) - L'information a été révélée par le Financial Times, dimanche. Le journal a pu consulter le contrat passé entre Moderna et Pfizer/BioNTech pour les mois à venir et a constaté que les nouveaux tarifs avaient, sérieusement, grossi. Ainsi, le vaccin Pfizer passera de 15,5 euros à 19,50€ et celui de Moderna de 19 à 21,50€ selon le quotidien financier britannique.

Cette augmentation intervient alors que l'inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Interrogée, la Commission européenne s'est refusée à tout commentaire mettant en avant la confidentialité des contrats. Même silence du côté des deux laboratoires.

La Commission s'est toujours refusée à communiquer le prix des vaccins commandés. En décembre, une ministre belge avait publié sur Twitter - avant de l'effacer - un tableau donnant le détail des montants promis par son gouvernement aux fabricants pour chacun des six vaccins commandés. Et cela avec le prix à l'unité pratiqué à l'époque dans l'UE: de 1,78 euro pour le vaccin du groupe suédo-britannique AstraZeneca, à 14,70 euros pour celui de l'américain Moderna.



En mai dernier, l'Union a passé un nouveau contrat pour acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins à BioNTech-Pfizer livrable jusqu'en 2023, sans en révéler le prix. Début juillet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne a atteint son objectif de disposer de suffisamment de doses en juillet pour vacciner 70% de sa population adulte (336 millions de personnes).

Au-delà des prévisions

Le programme d'achat commun de vaccins de l'UE a fourni 330 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer, 100 millions de l'AstraZeneca, 50 millions du Moderna et 20 millions du Johnson & Johnson.

Fin juillet, le laboratoire Pfizer prévoyait d'écouler cette année pour 28,23 milliards d'euros de vaccins contre le covid-19, soit bien plus que les 21,91 milliards d'euros sur lesquels le groupe tablait deux mois plus tôt. Moderna, tablait, en mai, sur des ventes annuelles de 16,43 milliards d'euros.