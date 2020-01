Alors que de nombreux pays durcissaient leurs mesures de précaution face à l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que cette propagation constituait «une urgence de santé publique de portée internationale».

International 2 min.

Urgence internationale déclarée face au coronavirus

Alors que de nombreux pays durcissaient leurs mesures de précaution face à l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que cette propagation constituait «une urgence de santé publique de portée internationale».

(AFP) - L'OMS, critiquée précédemment pour ses atermoiements, a déclaré que l'épidémie du nouveau coronavirus constituait «une urgence de santé publique de portée internationale». Les autorités chinoises ont fait état vendredi de 43 nouveaux décès en vingt-quatre heures, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients contaminés approche désormais 10.000 en Chine continentale, hors Hong Kong.

«Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (...). Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine», a assuré son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus

«Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (...). Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine», a-t-il assuré.

Si l'immense majorité des cas de contamination restent localisés en Chine, au premier chef dans la province du Hubei d'où s'est propagée l'épidémie, une centaine ont également été déclarés dans près de vingt autres pays, y compris en Europe et Amérique du Nord.

Le secteur aérien limite ses liaisons avec la Chine Air France ou British Airways ont pris la décision de suspendre leurs vols vers la Chine face à la propagation du coronavirus qui a déjà fait 170 morts. D'autres compagnies, par contre, ont réduit la voilure ou font preuve de vigilance à l'instar de Cargolux.

Les mesures de précaution internationales s'intensifient: l'Italie a annoncé la suspension de tous les vols «de et vers» la Chine, et plus d'une quinzaine de compagnies aériennes, dont Air France, British Airways et Lufthansa, ont interrompu leurs vols vers le pays.

Les Etats-Unis au niveau d'alerte maximal

La Russie a fermé sa frontière terrestre avec la Chine, longue de plus de 4.000 kilomètres , et les mesures de restrictions - notamment des suspensions de visas pour les visiteurs chinois - se renforcent en Asie.



L'OMS a cependant averti jeudi que les restrictions à la circulation des personnes et des biens pendant une urgence de santé publique pourraient s'avérer inefficaces, perturber la distribution de l'aide et plomber l'économie des pays touchés.



De son côté, Washington a monté son niveau d'alerte au cran maximal en recommandant de ne pas se rendre en Chine en raison de l'épidémie de pneumonie virale.

Un navire de croisière bloqué par crainte du coronavirus Quelque 7.000 personnes sont bloquées depuis jeudi, à Civitavecchia près de Rome, sur un paquebot arrivé de Palma de Majorque. Deux cas suspectés d'être infectés par le virus chinois seraient à bord.

Enfin en Italie, où aucun cas n'a été finalement détecté parmi les 7.000 passagers d'un navire de croisière qui avaient été confinés à bord jeudi, a déclaré deux cas, ceux de deux touristes chinois.