(AFP) - Le pape François a placé lundi au cœur de son message de Noël les enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde, et appelé à «la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte».

Devant 50.000 personnes venues place Saint-Pierre écouter son message et recevoir la traditionnelle bénédiction «Urbi et orbi» («à la ville et au monde»), le pape argentin a espéré qu'«une reprise du dialogue l'emporte» pour «parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux Etats».

Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la Ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà récemment appelé au «respect du statu quo» à Jérusalem, en conformité avec les résolutions des Nations unies.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.