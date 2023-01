Une «enquête est en cours au sujet de l'identité du conducteur et des circonstances de l'incident», ont rapporté les forces de l'ordre.

Le conducteur tué

Une voiture s'écrase contre la Porte de Brandebourg

(AFP) - Une voiture s'est écrasée dimanche soir contre l'emblématique Porte de Brandebourg, tuant son conducteur dans l'accident, a fait savoir la police berlinoise sur Twitter.

Le véhicule est arrivé de la célèbre avenue Unter den Linden et a heurté le fameux monument berlinois vers 23H30 locales (22H30 GMT), a écrit la police. Une «enquête est en cours au sujet de l'identité du conducteur et des circonstances de l'incident», ont rapporté les forces de l'ordre.

Le quotidien Bild a diffusé une photo d'une voiture noire gravement endommagée et a indiqué que la zone autour de la porte avait été bouclée. Située au coeur de la capitale allemande au niveau de la frontière qui divisait autrefois l'est et l'ouest de Berlin, la Porte de Brandebourg est devenue un symbole de l'unité allemande.