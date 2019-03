Une tornade balaie une commune allemande

La petite commune allemande de Roetgen, située à la frontière avec la Belgique, a été traversée mercredi par une tornade spectaculaire.

(SW) - Ce sont des images plutôt rares de ce côté-ci de l'Atlantique. Une tornade a balayé mercredi un quartier de la petite ville frontalière de Roetgen, qui jouxte la Belgique, au sud d'Aix-la-Chapelle. Les dommages ont été relativement concentrés sur deux routes. Plus de 200 pompiers ont été mobilisés.

Selon un porte-parole du commandement des pompiers, une trentaine de maisons ont été endommagées et une dizaine ne sont même plus habitables. Deux d'entre elles n'ont plus d'étage. Des témoignages rapportent que «les lampadaires étaient tordus comme des allumettes» et une voiture a également été projetée sur le côté. Une personne a été blessée et hospitalisée.



Cet événement intervient alors que la tempête "Franz" balaie l'Allemagne depuis plusieurs jours. Ce jeudi, le sud-oust du pays est d'ailleurs placé en vigilance rouge avec des rafales de vent pouvant atteindre 130km/h.

