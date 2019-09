Nationalistes, chrétiens-démocrates et libéraux scellent un nouvel accord pour cinq ans ce lundi. Une coalition entre partis traditionnels s’est à nouveau imposée, face à la montée de l'extrême droite.

«Une suédoise bis» pour la Flandre

Max HELLEFF (Bruxelles) - La Flandre reconduit ce lundi matin la coalition qui l’a gouvernée au cours des cinq dernières années. Les nationalistes flamands de la N-VA feront aujourd'hui alliance avec les chrétiens-démocrates du CD&V et les libéraux de l’Open VLD. Le cap reste donc fixé à droite pour cette région qui compte parmi les plus densément peuplées et parmi les plus riches d’Europe.

Ce n’est toutefois qu’au bout d’une énième réunion marathon qu’un accord a été trouvé. Les trois partis avaient des divergences de vue dans les dossiers sensibles que sont le budget et l’intégration des immigrés. Selon le quotidien De Standaard, le compromis atteint éviterait à la nouvelle coalition d’être paralysée par la rigueur budgétaire. De nouvelles mesures encadreraient également mieux la place des enfants handicapés dans l’enseignement.

Entre des accords à trouver

Lundi matin, Jan Jambon a indiqué sur Twitter avoir atteint «un ensemble solide de mesures pour une Flandre forte». L’ex-ministre fédéral de l’Intérieur sera le prochain ministre-président flamand. Avec lui, la N-VA conserve les rênes de la région. Issu du secteur privé, cet homme originaire de Brasschaat (nord-est d’Anvers) s’est taillé une réputation de cogneur en s’engageant à 100% dans la lutte contre le terrorisme.



Du reste, les autres portefeuilles doivent encore faire l’objet d’un accord entre les trois partis gouvernementaux.

L'extrême droite dans l'opposition

Plus de quatre mois ont été nécessaires pour former la nouvelle majorité. Un record pour la Flandre où les négociations précédentes avaient atteint un maximum de 48 jours. Chose notable : le Vlaams Belang (extrême droite), qui a gagné les élections du 26 mai dernier et est aujourd’hui le second parti flamand, reste cantonné dans l’opposition.

La N-VA de Bart De Wever, qui avait été tentée un moment par un rapprochement avec le Vlaams Belang, n’a en effet pas rompu le cordon sanitaire isolant l’extrême droite du pouvoir. Cela en dépit des efforts de sa frange la plus droitière pour y parvenir.

La Flandre rivée à la droite

Les 800.000 électeurs du Vlaams Belang risquent de se sentir floués. Mais pour l’heure, l’histoire retiendra qu’une coalition entre partis traditionnels s’est à nouveau imposée après qu’ils ont aplani leurs différends sur plusieurs dossiers difficiles (santé, enseignement, intégration, budget)

L’accord qui interviendra ce lundi aura un impact inévitable sur le déroulement des négociations qui doivent aboutir – un jour – à la formation d’un gouvernement fédéral. Il envoie à la Belgique francophone un message clair : la Flandre reste rivée à la droite libérale et conservatrice.

Un possible retour aux urnes

Mais, demain, si les aspirations confédéralistes de la N-VA ne sont pas rencontrées, la région pourrait versée davantage dans le camp de l’extrême droite, engendrant une crise de la démocratie. C’est avec cette réalité que devront composer les partis du sud du pays. Là, à Bruxelles comme en Wallonie, la gauche a les cartes en main.

Marier l’eau et le feu sera donc extrêmement malaisé. Aucun trait d’union ne semble pouvoir être tiré entre les nationalistes flamands et les socialistes francophones. Face au blocage, la possibilité d’un retour aux urnes reste envisagée. Mais tous les partis traditionnels le savent : de nouvelles élections seraient favorables aux extrêmes. Les ultranationalistes du Vlaams Belang au nord et les communistes du PTB au sud ont tout à gagner dans un tel échec.