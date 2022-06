Des vols annulés ou perturbés... C'est ce qui attend les voyageurs la semaine prochaine en Belgique, suite à l'annonce de mouvements sociaux chez Brussels Airlines et Ryanair. Des actions sont aussi annoncées en Espagne et au Portugal.

International 2 min.

Grèves

Une semaine de turbulences dans le secteur aérien belge

Mélodie MOUZON Des vols annulés ou perturbés... C'est ce qui attend les voyageurs la semaine prochaine en Belgique, suite à l'annonce de mouvements sociaux chez Brussels Airlines et Ryanair. Des actions sont aussi annoncées en Espagne et au Portugal.

Vous partez en vacances la semaine prochaine? Si vous avez prévu de prendre l'avion pour voyager, mieux vaut bien vous renseigner. En effet, des mouvements de grève du personnel de cabine de plusieurs compagnies aériennes ont été annoncés et viendront perturber les départs ou les retours de vacances. Le début de la saison estivale s'annonce donc difficile.

Appel à la grève chez Ryanair Espagne pour fin juin Deux syndicats espagnols ont appelé lundi les personnels de Ryanair dans le pays à une grève de six jours à l'occasion du début des vacances d'été. L'objectif est «d'obliger Ryanair» à appliquer «les droits fondamentaux du travail».

Même si ce n'est pas le cas du Luxembourg, plusieurs pays européens sont concernés par ces actions. À commencer par la Belgique.

Les pilotes et le personnel de cabine de la compagnie nationale belge Brussels Airlines vont en effet se croiser les bras les 23, 24 et 25 juin prochains. Ils réclament une renégociation du plan «Cafétéria», avec lequel ils perdent 30% de leur salaire en échange d'avantages. La décision avait été prise durant la crise sanitaire, pour sauver l'entreprise qui se trouvait alors au bord de la faillite.

Nombreux vols annulés ce lundi

Le trafic aérien sera par ailleurs fortement perturbé ce lundi 20 juin chez nos voisins belges en raison d'une manifestation nationale pour le pouvoir d'achat qui a lieu à Bruxelles. La compagnie nationale a expliqué être contrainte d'annuler la moitié de ses vols programmés lundi prochain. Le voyagiste allemand TUI a averti qu'une partie des siens sur Bruxelles seront déviés vers les aéroports régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers.

Brussels Airlines n'est pas la seule compagnie dont une partie des vols risquent d'être annulés la semaine prochaine. Ce vendredi, le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique a confirmé qu'il sera en grève les 24, 25 et 26 juin prochains. Le personnel réclame que la compagnie irlandaise respecte le droit du travail belge, avec la garantie d’un salaire minimum pour tous. Ce qui n'est pas le cas actuellement.

Six jours de grève en Espagne

L'action européenne qu'évoquaient les syndicats européens à la mi-mai semble ainsi prendre doucement forme. En Espagne, le personnel de cabine de Ryanair compte arrêter le travail durant six jours, les 24, 25 et 26 juin ainsi que les 30 juin, 1er et 2 juillet.

Mardi, c'est un syndicat portugais qui a appelé le personnel de la compagnie low-cost à une grève de trois jours, également du 24 au 26 juin, afin de protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.

Michael O'Leary a minimisé les conséquences des mouvements sociaux au sein de sa compagnie. Photo: AFP

Le patron de Ryanair, l'Irlandais Michael O'Leary, a minimisé les conséquences des mouvements sociaux au sein de sa compagnie en Espagne, en Belgique et au Portugal.



«Nous assurons 2.500 vols par jour. La plupart de ces vols continueront à être assurés, même si un syndicat de 'Mickey' fait grève en Espagne ou si les syndicats belges du personnel de cabine veulent faire grève ici», a-t-il déclaré mardi lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

La compagnie irlandaise a déjà fait face à une grève pour des questions salariales début juin en Italie, et est actuellement en discussions avec des syndicats en France, où la menace d'une grève pour le début de l'été a là aussi été évoquée.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.