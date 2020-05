Le déconfinement commencera véritablement le lundi 11 mai. Or, toutes les conditions sont pour l’instant loin d’être réunies.

Une semaine cruciale pour la Belgique

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - La Belgique est engagée dans une semaine cruciale. Quelques jours seulement la séparent encore de ce qui apparaît déjà comme la phase centrale de son déconfinement: le 11 mai, tous les commerces rouvriront leurs portes au public. Puis, une semaine plus tard, le 18 mai, les écoles de l’enseignement obligatoire accueilleront à nouveau certaines classes.

Ces deux phases sont perçues comme des moments à haut risque. Le virus pourrait en effet profiter d’un retour de l’affluence dans les boutiques et dans les transports en commun (revenus à la normale lundi) pour se propager de plus belle. Les bénéfices de deux mois de confinement seraient ainsi ruinés.

Pour éviter ce cauchemar, les autorités belges ont parié une fois encore sur la distanciation sociale (1,5 mètre entre deux personnes), mais aussi sur le port du masque obligatoire depuis ce lundi dans les transports en commun pour les plus de 12 ans. Dès le 11 mai, la même obligation sera d’application dans tous les commerces. Le testing et le tracing compléteront l’arsenal brandi contre le virus.

Le problème est qu’à cinq jours de l’ouverture des commerces, tous les Belges ne disposent toujours pas d’un masque conforme. Pour pallier cette pénurie, les autorités ont autorisé la réouverture des merceries dès ce lundi, certaines d’entre elles étant immédiatement prises d’assaut par des couturiers plus ou moins improvisés.

L’autre défi consiste à tester la population, à repérer d'emblée les porteurs du covid-19, puis à retracer leur parcours durant les quatorze jours précédents. Les personnes croisées seront alors identifiées et prévenues par un call center. De l’ami le plus proche en passant par la famille, mais aussi la caissière du grand magasin ou le facteur venu déposer un colis. Tous seront en théorie contactés pour être diagnostiqués et, si nécessaire, mis à l’isolement voire hospitalisés.

Une course contre la montre

La vitesse d’exécution du testing/tracing est essentielle pour arriver à rompre les chaînes de propagation du virus. «D’énormes défis logistiques et pratiques sont associés à ces changements», explique Sciensano, l’Institut de santé publique. «Le premier de ces défis est de mettre à disposition du public des capacités de test en suffisance. C’est à ce niveau que les médecins généralistes entrent dans la danse.»

Mais ces derniers se plaignent d’être insuffisamment équipés. Ils dénoncent l’absence d’écouvillons (ce long coton-tige qui permet de procéder aux frottis) dans les commandes livrées par l’armée. Ce couac se double de la revendication d’intérêts corporatistes: les médecins de première ligne s’estiment insuffisamment payés et demandent de plus larges indemnités.

Telle est la situation au moment où la Belgique reprend paradoxalement son souffle. Le cap des 8.000 morts attribuées au coronavirus est atteint. Mais virologues et épidémiologistes se rassurent toutefois en observant que le nombre d’hospitalisations quotidiennes est passé sous la barre des cent cas et que seul un lit de soins intensifs sur trois est désormais occupé.

Ce mercredi a lieu un nouveau Conseil national de sécurité. Il devrait essentiellement baliser la réouverture de tous les commerces le 11 mai, en fixant les modalités qui devront permettre de réguler une éventuelle affluence. La Première ministre Sophie Wilmès et les dirigeants des entités fédérées (Communautés et Régions) sont attendus de pied ferme. Le précédent exercice du genre avait tourné à la cacophonie

