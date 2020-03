La confusion règne en Afghanistan. Entre les espoirs de paix, la crise institutionnelle et les nouvelles violences les Afghans sont partagés.

Une population entre la peur et l'espoir

Par Sonia Ghezali, correspondante du Luxemburger Wort à Kaboul

La violence a repris en Afghanistan, quelques jours seulement après la signature de l’accord historique entre Américains et taliban à Doha au Qatar. La population est partagée entre la peur et l’espoir alors que la confusion règne.

«La violence continue. Quelle paix ressemble à ça?» s’exclame un restaurateur dans le centre-ville de Kaboul. Les coudes sur la nappe en plastique colorée d’une des tables de son petit établissement, il secoue la tête, las. «Comment croire à cette comédie?» lâche-t-il. «Ce n’est pas la paix qui est négociée. C'est un accord entre les Américains et les taliban seulement. J’ai 45 ans et je n’ai jamais vu la paix, je n’ai connu que la guerre.»

«Les Etats-Unis dépensent beaucoup d’argent ici»

Sur le trottoir d’en face, Assadullah Haidari, blouson en cuir et capuche sur la tête, ne se fait pas d’illusions: «Ce processus de paix devait avoir lieu tellement de fois par le passé. On commence le processus et ensuite tout est annulé» lance le jeune homme. Dans la rue Shar-e-Naw, les badauds marchent d’un pas tranquille. Les échoppes se succèdent et rivalisent en guirlandes de luminaires. iCafé, Slice, Second Cup… Depuis quelques années, des cafés branchés ont fait leur apparition. A l’intérieur, la décoration est moderne. Des tables en bois brut, des pots de fleurs contre les baies vitrées, des canapés confortables aux couleurs chaudes et des menus inscrits à la craie sur des tableaux aux murs. Etudiants et jeunes employés du gouvernement s’y retrouvent pour se détendre ou travailler.

Une voiture endommagée à Kaboul, par une explosion qui s'est produite alors que le président Ghani prononçait son discours d'investiture. Photo: AFP

Bekzad Abdullah, penché sur son ordinateur, est persuadé que les troupes étrangères quitteront l’Afghanistan sous peu. «Les Etats-Unis dépensent beaucoup d’argent ici. Avec les élections présidentielles en Amérique, Donald Trump veut absolument respecter les promesses faites à son électorat sur le retrait des troupes américaines d’Afghanistan» réfléchit tout haut le jeune informaticien âgé de 27 ans. Il ne cache pas son inquiétude pour la suite des évènements. «Les gens sont divisés ici, ils ne sont pas unis. Chaque politicien agit selon ses propres intérêts, alors que les négociations de paix sont un processus très difficile» ajoute-t-il.

Une élection contestée

L’Afghanistan est en effet plongé dans une crise post-électorale qui a suivi le scrutin présidentiel du 28 septembre 2019. La commission électorale indépendante a déclaré vainqueur, à l’issue du premier tour, le président sortant Ashraf Ghani, candidat à sa propre réélection. Son principal rival dans les urnes et actuel chef de l’exécutif, Abdullah Abdullah, rejette les résultats, dénonçant des fraudes «massives». Il a même déclaré vouloir former son propre gouvernement.

Panique après une explosion à Kaboul. L'attentat a été revendiqué par l'Etat islamique, concurrent des taliban en Afghanistan. Photo: AFP

Comment cette classe politique peut-elle former sereinement une équipe inclusive qui devra négocier face aux taliban qui affichent, eux, leur unité? C’est la question que pose Mahmad Bariolai, 30 ans. Affairé à clouer au mur l’affiche d’un film indien projeté dans la salle du cinéma Park, dans lequel il travaille comme technicien, il lâche entre deux coups de marteau: «C’est vrai qu’Ashraf Ghani ne pense qu’à ses intérêts… Abdullah Adbullah aussi. Mais je suis quand même plein d’espoir qu’on arrive à la paix.»

L'inquiétude des femmes

Mais avec la reprise de l’offensive des taliban contre les forces afghanes après neuf jours de trêve partielle, le doute s’est installé de plus belle. La sincérité des taliban, mise en cause depuis le début des discussions de Doha en septembre 2018, est à nouveau questionnée. Nombreux sont ceux qui soupçonnent les insurgés de n’attendre que le départ des troupes étrangères pour pouvoir prendre le pouvoir et imposer leur «Emirat islamique», nom qu’ils donnent à leur mouvement et qui est estampillé sur les drapeaux blancs qu’ils plantent sur les territoires dont ils prennent le contrôle.

Ashraf Ghani, le président afghan. Photo: AFP

Les femmes sont particulièrement inquiètes de voir leurs droits acquis depuis 2001 disparaître. Le droit de sortir seules, de travailler, d’étudier… Les taliban, qui ont fait régner la terreur sous leur régime entre 1996 et 2001, avaient banni les femmes de l’espace public. «Bravo Trump!» «Bravo Trump!» écrit avec ironie Rada Akbar sur Facebook. La jeune artiste, féministe et militante de la société civile, explique: «Le gouvernement américain a livré notre pays à un groupe terroriste (…) qui ne croit qu’à la terreur». Elle poursuit: «Ils s’en vont et nous laissent entre les mains des mêmes personnes qui sont responsables du meurtre d’environ 157.000 personnes depuis 2001».

L'arrogance des taliban

Marwa, étudiante à Kaboul, craint qu’une réintégration des taliban dans la société ne signifie un retour en arrière. «Aujourd’hui, beaucoup de femmes peuvent devenir entrepreneuses, peintres, enfin ce qu’elles veulent… Je ne veux pas que tous ces progrès disparaissent» explique-t-elle. «Si les taliban reviennent au pouvoir, j’ai peur qu’on ne puisse plus sortir sans notre mari, notre frère ou notre père».

Dans les ministères, les tribunaux, au palais présidentiel, derrière les murs anti-explosion, les employés gouvernementaux sentent leur République d’Afghanistan menacée. Un agent de sécurité, les traits tirés, confie être particulièrement inquiet: «Cette paix mènera de façon certaine à une guerre et celle-ci sera dévastatrice» dit-il. Il évoque lui aussi la classe politique désunie et indissociable des anciens chefs de guerre, toujours très influents sur le territoire afghan, face aux taliban qui se montrent plus unis et se gaussent publiquement d’avoir remporté la guerre.