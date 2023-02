Une minute de silence a été observée jeudi dans les établissements secondaires de France qui ne sont pas en congé pour honorer la mémoire d'Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol poignardée par un élève mercredi dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).

Une minute de silence observée pour l'enseignante tuée dans sa classe

Une minute de silence a été observée jeudi dans les établissements secondaires de France qui ne sont pas en congé pour honorer la mémoire d'Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol poignardée par un élève mercredi dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).

(AFP) - «Elle s'appelait Agnès Lassalle, elle est morte hier, elle a été tuée d'un coup de couteau par un élève dont on sait actuellement peu de choses. Aujourd'hui c'est le temps du recueillement, de l'émotion et de la solidarité», a déclaré le ministre de l'Education Pap Ndiaye, avant d'observer cette minute de silence aux côtés des élèves et enseignants du collège Combe de Savoie, à Albertville.

Ce meurtre perpétré par un élève tenant des «propos incohérents», selon les enquêteurs, a bouleversé la communauté éducative française, un peu plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un jeune islamiste radical.

«Pour l'instant, nous avons encore à être un peu patients sur les circonstances de ce drame et sur ce qui a pu provoquer ce drame. Mais il est clair que c'est un traumatisme pour l'école et, d'une manière générale, pour la communauté éducative nationale», avait auparavant déclaré le ministre lors d'un déplacement à la mi-journée à l'école Montchavin de La Plagne (Savoie).

«Je veux redire à quel point nous prêtons attention à la situation et nous en tirerons d'ailleurs les conclusions le moment venu», avait ajouté le ministre.

Une enquête ouverte pour «assassinat»

L'hommage s'est tenu à 15h dans l'ensemble des collèges et lycées de France de la zone A qui ne sont actuellement pas en congé d'hiver (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).

Le procureur de Bayonne Jérôme Bourrier, qui a ouvert une enquête pour «assassinat», doit tenir une conférence de presse dans l'après-midi.

L'auteur présumé de l'agression, âgé de 16 ans et «placé en garde à vue», «n'était pas connu des services de police, ni des services de justice», a-t-il précisé jeudi.

«Son état permet la garde à vue», a-t-il ajouté, alors que deux sources proches du dossier ont évoqué à l'AFP un jeune homme tenant «des propos incohérents» et aux «troubles psy avérés».

«A ma connaissance, il n'y avait pas de circonstances ou de signalements particuliers», a précisé Pap Ndiaye.

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye s'est rendu sur les lieux du drame mercredi. Photo: AFP

«On ne savait pas comment réagir»

Selon une lycéenne présente mercredi dans la classe, prénommée Inès, l'auteur présumé «s'est approché» de la professeure «et lui a planté un grand couteau dans la poitrine, sans rien dire».

«On ne savait pas comment réagir, il y a un élève qui a ouvert la porte et on est tous partis. Moi je me suis enfuie, je suis sortie de l'établissement et le père d'une copine est venue me récupérer, je ne me sentais pas en sécurité dans le lycée», a-t-elle ajouté, assurant qu'il «n'y avait jamais eu de problème entre» l'auteur de l'agression «et la professeure en classe».

4 L'agression mortelle de l'enseignante a suscité un vif émoi auprès des élèves et de la population de Saint-Jean-de-Luz. Photo: AFP

L'agression mortelle de l'enseignante a suscité un vif émoi auprès des élèves et de la population de Saint-Jean-de-Luz. Photo: AFP

Les élèves de la classe concernée ont été pris en charge par une cellule psychologique, tout comme les élèves des deux autres classes de seconde de l'établissement.

Ce drame a bouleversé la communauté éducative française. «La Nation est à vos côtés», a déclaré le président Emmanuel Macron aux enseignants sur Twitter, tandis que la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne partageait «le choc et la peine de la communauté éducative» du collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin.

Les agressions contre des professeurs sont fréquentes, mais l'AFP a recensé moins d'une dizaine de meurtres sur les quatre dernières décennies.

En juillet 2014, une institutrice de 34 ans avait été poignardée à mort par la mère d'une élève dans une école d'Albi. En août 1996, alors qu'il se promenait à la feria de Dax, un professeur d'anglais de 51 ans avait été tué par deux jeunes, dont un de ses élèves recalé au baccalauréat.