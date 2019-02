Joke Schauvliege démissionne après avoir apparenté les manifestations pro-climat à un complot mené par les écologistes .

Une ministre flamande part en «dérapage climatique»

Par Max Helleff

C'est le genre de publicité dont un parti se passerait bien. Mardi, la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege a reconnu avoir tenu des propos non fondés sur les manifestations pro-climat organisées ces dernières semaines en différentes villes du pays. L'image du parti chrétien-démocrate flamand (CD&V, Christen-Democratisch en Vlaams) en sort ternie à quelques mois des législatives du 26 mai.

Tout a commencé ce week-end devant une salle remplie d'agriculteurs flamands. Une vidéo montre Joke Schauvliege affirmer haut et fort que les marches pour le climat s'apparentent à une manipulation, à «un complot», ce que la «Sûreté de l'Etat a confirmé». A l'entendre, ces actions sont téléguidées par des organisations environnementales qui voudraient faire payer au CD&V son soutien aux grandes manifestations agricoles du début des années 2000, lesquelles avaient conduit à la démission d'une ministre écologiste.

Rapidement, ces propos font le tour des médias et des réseaux sociaux. Ils y sont jugés mensongers, outranciers, indignes d'un représentant démocratique. Le ministre wallon du Climat, le libéral Jean-Luc Crucke, rétorque comme d'autres n'avoir jamais reçu de telles informations de la Sûreté de l'Etat.

Excuses en larmes

Mise sous pression, Joke Schauvliege n'a plus eu d'autre choix mardi que de revenir sur ses propos. Elle a reconnu face à la presse qu'ils n'étaient pas fondés. Elle a présenté ses excuses en larmes et a mis ce dérapage sur le compte de la fatigue et de l'émotion.

«On voyait clairement ces dernières semaines que les attaques étaient dirigées sur ma personne. (…) Je ne pouvais plus communiquer normalement, je ne pouvais plus communiquer avec ma famille, avec les députés, etc. Dans ces circonstances, je me suis laissée aller à un dérapage, j'ai pris pour vraie une rumeur non vérifiée», a-t-elle affirmé.

Une rumeur, vraiment? Il est difficile de ne pas voir dans les propos de la désormais ex-ministre la volonté de plaire à tout prix en pleine campagne électorale au puissant lobby agricole flamand. L'agriculture représente un pan important de l'économie du nord du pays, tant en termes d'exploitation des terres que d'élevage (bovins, porc, volaille…). Au cours des dernières décennies, plusieurs scandales alimentaires ont fait trembler le secteur, mettant en évidence des pratiques douteuses liées à la surexploitation que dénoncent précisément les manifestants pro-climat. L'appauvrissement des terres, le recours tous azimuts aux pesticides, la production intensive de viande… sont pointés comme des causes de destruction de l'environnement.

Le dérapage de la ministre Joke Schauvliege pourrait avoir de lourdes conséquences sur le scrutin du 26 mai. Le CD&V n'est plus que le second parti flamand, loin derrière la N-VA de Bart De Wever. Mais il pouvait espérer engranger des voix en profitant du scandale des visas humanitaires qui éclabousse en ce moment Theo Francken, l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, un homme lige de De Wever. Le complot imaginé de toutes pièces par Joke Schauvliege rebat au contraire les cartes en faisant apparaître les chrétiens-démocrates flamands comme des affabulateurs n'hésitant pas à mentir pour protéger leurs acquis.

Pour la petite histoire, Joke Schauvliege reste tête de liste du CD&V pour le parlement flamand aux élections du 26 mai. Ses précédents et excellents scores électoraux lui ont permis de sauver sa tête.

