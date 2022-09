Le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) a salué l'accord politique trouvé à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Energie de l'UE. Des mesures d'urgence pour aider les ménages et les entreprises ont été validées.

Plafonnement des revenus excessifs des producteurs d’électricité

«Une mesure de justice sociale»

Le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) a salué l'accord politique trouvé à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Energie de l'UE. Des mesures d'urgence pour aider les ménages et les entreprises ont été validées.

«Le soutien du Luxembourg est total. Je suis heureux que nous commencions à taxer les superprofits des compagnies pétrolières et gazières, à limiter les revenus des technologies infra-marginales et à réduire la consommation d'électricité». C'est avec ces quelques mots que le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) a exprimé sa satisfaction sur le réseau social Twitter à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Energie de l'UE qui avait lieu ce vendredi à Bruxelles.

L'UE s'accorde sur des mesures d'urgence pour alléger les factures Les ministres européens de l'Energie ont trouvé un accord vendredi sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises de l'UE face à l'explosion des factures, mais beaucoup estiment qu'il faut aller encore plus loin à l'approche de l'hiver.

Les ministres européens sont parvenus à un accord sur des mesures d'urgence pour aider les ménages et les entreprises de l’Union européenne (UE) face à l’explosion des prix d’énergie. «Les propositions présentées par la Commission européenne, visant à récupérer une partie des ''superprofits'' des producteurs d’énergie pour les redistribuer aux consommateurs et à imposer une réduction de la demande d’électricité aux heures de pointe, ont été validées», indique le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

Les revenus excessifs plafonnés

Claude Turmes se félicite que le Conseil des ministres de l'UE soit parvenu à cet accord politique, qui «introduit des mesures d’urgence», visant notamment à réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe. «Je me réjouis aussi particulièrement du plafonnement des revenus de marché excessifs des producteurs d’électricité qui ont profité des prix anormalement élevés. Ceci est une mesure de justice sociale», souligne-t-il.

Le plafonnement des revenus s’adresse aux producteurs d’électricité à partir du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique) qui profitent de bénéfices exceptionnels en la vendant à un prix très supérieur à leurs coûts de production.

Le plafond sera fixé à 180 euros par mégawattheure et la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché doit être récupérée par les États pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises.

Appel à la solidarité européenne

Pour le Luxembourg, qui est un des pays fortement importateurs d’électricité, le texte prévoit un cadre légal pour pouvoir conclure un accord bilatéral avec l’Allemagne afin de parvenir à une répartition transfrontalière équitable des revenus, en application du principe de solidarité.

Le ministre de l'Energie appelle également à mettre en place le plus rapidement possible une plateforme européenne d’achats conjoints de gaz dans un esprit de solidarité européenne. «À plus long terme, nous devons accélérer sur les mesures structurelles qui amélioreront notre sécurité d’approvisionnement énergétique et feront diminuer les prix: la réduction de la consommation d’énergie et le déploiement rapide des énergies renouvelables.»

