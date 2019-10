De nombreux manifestants sont attendus dans les rues de Bruxelles ce dimanche, pour protester contre une éventuelle demande de libération de Marc Dutroux, 62 ans, condamné à la prison à perpétuité pour le rapt, la séquestration, le viol et le meurtre de six fillettes et jeunes filles.

Une marche noire contre la libération de Dutroux

De nombreux manifestants sont attendus dans les rues de Bruxelles ce dimanche, pour protester contre une éventuelle demande de libération de Marc Dutroux, 62 ans, condamné à la prison à perpétuité pour le rapt, la séquestration, le viol et le meurtre de six fillettes et jeunes filles.

(SW) - Trois jours après la réouverture du dossier de Marc Dutroux, la population belge se mobilise. Une marche noire - en signe de deuil - est ainsi prévue dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles, pour protester contre l’éventualité d’une demande de libération conditionnelle du principal accusé et celle, effective, de son complice, Michel Lelièvre.

Le rassemblement prendra place à midi sur le boulevard du roi Albert II avant un départ à 14 heures et une arrivée sur l'esplanade de l'Europe à 16 heures, selon nos confrères de l'Avenir.

Une possible libération en 2021

Une symbolique forte puisqu'en 1996 déjà, au moment de l'arrestation de Marc Dutroux, une marche blanche, silencieuse avait rassemblé plus de 350.000 Belges dans les rues de la capitale.

Une marche blanche avait réuni 350.000 Belges à Bruxelles en 1996. Photo: Belga

Cette nouvelle marche intervient alors que le tribunal de l’application des peines de Bruxelles doit se prononcer le 28 octobre prochain, concernant la demande d’une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux, âgé de 62 ans, pour évaluer son état mental actuel et son risque de récidive.

Si elle est acceptée, ses avocats pourraient introduire une demande de libération conditionnelle pour leur client, autrefois diagnostiqué psychopathe, en vue d’une libération à l’horizon 2021.



