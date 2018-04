Dans un communiqué, Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est, a pris position en interpellant le directeur de la SNCF, Guillaume Pepy, afin de lui demander le remboursement des abonnements de train des usagers du TER pénalisés depuis le 3 avril dernier par la grève.

Une indemnisation pour les abonnés TER? La région Grand Est se mobilise

(VR avec SW) - Souvenez-vous, il y a maintenant deux semaines, plusieurs associations de voyageurs françaises s'étaient mobilisées afin de faire entendre leur voix dans le conflit qui oppose le gouvernement Macron et la SNCF. Des "voyageurs en grève" qui réclamaient également une indemnisation.

"Au regard des 12 jours de grève par mois prévus pour avril, mai et juin et des difficultés rencontrées avant et après les jours de grève, la FNAUT demande que les abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels, TGV, Intercités et TER, fassent l'objet d'une indemnisation exceptionnelle d'au moins 60% de leur montant, à valoir sur l'abonnement suivant, pour l'ensemble de la période de grève", pouvait-on encore lire sur les réseaux sociaux ce mercredi.

1.000 trains sur 1.600 supprimés

Et il semblerait que les différentes demandes fleurissant sur les réseaux sociaux ces derniers jours aient un impact, puisque Jean Rottner, président de la région Grand Est, a publié un communiqué reprenant les requêtes des usagers mécontents et soutenant cette initiative.

Ce dernier réclame ainsi à son tour - après Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France - l'indemnisation des usagers du TER impactés par le mouvement social et les multiples grèves.

"Dans le Grand Est, sur les 1.699 trains quotidiens que la Région commande à SNCF Mobilités, ce sont plus de 1.000 trains supprimés chaque jour de grève, sans qu’un service de substitution ne soit proposé systématiquement […] C’est pourquoi, dans le cadre de la responsabilité commerciale qui incombe à votre entreprise, je vous demande de prévoir un remboursement des abonnements TER pour l’ensemble de la période impactée par les mouvements sociaux […]. " écrit-il à Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCF.

❌En @regiongrandest, les jours de grèves, ce sont plus de 1000 trains/1600 qui ont été supprimés



❎La @SNCF doit procéder au remboursement des abonnés.



À lire mon courrier à Guillaume Pepy. pic.twitter.com/iJqfJwzFpj — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) 25 avril 2018

Par ailleurs, Jean Rottner demande également à rencontrer Francois Bausch, ministre des Infrastructures, afin de trouver une solution pour améliorer les conditions de transport des usagers transfrontaliers, et ce, près d'un mois après les annonces d'investissements du Luxembourg pour les transports transfrontaliers avec la France prises à Paris.

Une seule question reste maintenant en suspens, celle de savoir si la SNCF entendra les différentes requêtes des usagers ainsi que celles des élus.

La tension monte d'un cran à la gare de Luxembourg Cette intervention de Jean Rottner survient seulement deux jours après l'intervention de la police et d'une brigade canine en gare de Luxembourg.



Lundi soir, l'annulation d'un train en pleine heure de pointe, associée à un jour de grève, a en effet créé quelques remous.

De nombreux usagers avaient pris place à bord du train suivant, surchargeant fortement les wagons. Le conducteur a alors refusé de partir et a demandé à "une centaine de voyageurs" de bien vouloir descendre. Face au refus et à la grogne qui montait, les policiers ont ainsi dû intervenir.



Une méthode qui a fortement choqué les voyageurs et qui pousse donc encore un peu plus le président de la région Grand Est à intervenir dans ce dossier.

