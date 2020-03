Depuis 8h, dimanche, 47,7 millions de Français sont appelés à choisir leur maire. Un vote organisé au lendemain de l'annonce de la fermeture des cafés, restaurants et nombreux commerces dans l'Hexagone.

Une France aux urnes malgré tout

Paris, 15 mars 2020 (AFP) - A minuit, la France a fermé tous les «lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays». Une mesure impactant, comme en Belgique, tous les restaurants, bars, commerces non alimentaires. Huit heures plus tard, les bureaux de vote ouvraient dans un pays groggy par le passage au stade 3 des mesures face au coronavirus.

Le Premier ministre Edouard Philippe a voté dès 08h15 au Havre où il est tête de liste. L'ancien président Nicolas Sarkozy et la maire de Paris Anne Hidalgo ont également été parmi les premiers à glisser leur bulletin dans l'urne. Emmanuel Macron a voté au Touquet, vers 12h30. A midi, la participation s'élevait à 18,38%

Des mesures d'hygiène inédites sont mises en oeuvre pour ce 1er tour des élections municipales. Photo : AFP

La progression de l'épidémie, qui a désormais fait 91 morts en France, laisse présager une abstention record lors de ce scrutin dont la tenue du deuxième tour, le 22 mars, pose déjà question. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a estimé dimanche que le virus toucherait «probablement» plus de la moitié de la population française d'ici quelques semaines, rien de bien encourageant.

Des mesures ont été prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité. Le gouvernement a préconisé de voter de préférence avec les bulletins reçus par courrier, d'émarger avec son propre stylo et de privilégier les horaires de moindre affluence.

La Lorraine tremble devant les urnes Plus de 1,7 million d'électeurs lorrains sont attendus ce dimanche pour le premier tour du scrutin municipal. Mais l'épidémie de coronavirus pourrait bien bouleverser la donne à l'heure de choisir les prochains maires.

Le contexte inédit de l'épidémie, après une campagne électorale achevée dans l'indifférence, occulte les enjeux politiques de ce scrutin: Les Républicains et le PS parviendront-ils à se refaire sur le terrain municipal, après avoir vu leurs positions nationales s'effondrer depuis 2017? Le Rassemblement national de Marine Le Pen confirmera-t-il sa percée en gagnant de nouvelles mairies dans le Sud et les Hauts-de-France? Les écologistes d'EELV pourront-ils maintenir leur élan des Européennes? La République en marche (parti du président Macron), en position difficile, réussira-t-il un début d'implantation locale?

La barre relativement basse (10% des suffrages exprimés au premier tour) au-dessus de laquelle une liste peut se maintenir devrait se traduire par une multiplication des triangulaires, voire des quadrangulaires, au second tour. A l'issue du vote dimanche, les candidats autorisés à se maintenir auront jusqu'à mardi 18h pour trouver des alliés ou fusionner leurs listes en vue du second tour. S'il a lieu.