Une Française et un Colombien décédés dans la collision

Collision entre un bus et un camion à Alzingen Six passagers blessés par des éclats de verre

Une violente collision s'est produite mardi matin entre un bus de ligne et un camion sur la route de Thionville à Alzingen. Six passagers ont été blessés, notamment par des éclats de verre. Une seconde camionnette a ensuite percuté le bus accidenté et a pris la fuite.