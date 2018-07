Une femme a escaladé la base de la statue de la Liberté pour réclamer la fin de l'ICE, l'agence américaine en charge de la répression de l'immigration. Elle a finalement été interpellée par la police.

International 2 min.

Une femme grimpe sur la statue de la Liberté, l'île évacuée

Une femme a escaladé la base de la statue de la Liberté pour réclamer la fin de l'ICE, l'agence américaine en charge de la répression de l'immigration. Elle a finalement été interpellée par la police.

(NK) - En ce 4 juillet, alors que tout le pays célébrait la fête de l'Indépendance, une femme de 44 ans a décidé d'escalader la statue de la Liberté à mains nues. Le but de son action était de dénoncer la répression de l'immigration.

Quelques minutes auparavant, la femme avait ôté ses chaussures de sport roses et tenté sans succès d'escalader la robe patinée de vert-de-gris de la géante de cuivre.



Selon la chaîne d'information NBC News, Therese Patricia Okoumou aurait expliqué aux policiers qu'elle ne descendrait pas tant que des enfants migrants seraient détenus par l'administration américaine. Ce qui a finalement poussé les autorités à la déloger contre son gré, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous.

La police de New York arrête une manifestante qui avait grimpé aux pieds de la statue de la Liberté pour dénoncer la politique de l'administration Trump envers les immigrants illégaux pic.twitter.com/inrhNIASCs — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 4 juillet 2018

Harnachés, deux policiers des services d'urgence, ont grimpé à leur tour sur la statue avant d'aller demander à la manifestante de redescendre avec eux. Comme l'a annoncé a posteriori la police new-yorkaise, le NYPD, Therese Patricia Okoumou sera poursuivie pour son action. Plusieurs milliers de touristes ont été évacués du complexe de la statue de la Liberté mercredi à New York suite à leur intervention.



Une journée de l'Indépendance marquée par des manifestations

Le Service des parcs nationaux n'a pas pu confirmer si la femme faisait partie d'un groupe de manifestants qui avait déployé une banderole portant l'inscription «Supprimez l'ICE» devant le piédestal de la statue. Membres de l'association Rise and Resist, ils se battent pour l'égalité et la défense des libertés fondamentales.

Pour la fête nationale, ils avaient décidé de mener une action contre la politique migratoire; pour donner un maximum de visibilité à leur opération, ils avaient choisi d'opérer sur l'un des sites les plus emblématiques de la ville: la Statue de la Liberté.

Habillés de t-shirts noirs marqués du slogan «Abolish Ice», ce groupe réclamait l'abrogation de l'ICE -U.S. (Service de l'immigration et des douanes). Il s'agit de l'agence fédérale américaine en charge de la répression de l'immigration et notamment responsable ces derniers temps des séparations entre enfants et parents.

Pour marquer le coup, ils ont réutilisé le slogan de l'agence sur leurs t-shirts et ont mené une action silencieuse en restant debout sur l'île de la statue. «L'ICE s'est avéré être une menace pour notre liberté et notre mode de vie, et devrait être aboli» a protesté une manifestante au média indépendant Common Dreams. Sept manifestants ont été arrêtés mercredi matin sur l'île, selon un porte-parole du National Park Service.

RISE AND RESIST DROPS “ABOLISH ICE’ BANNER AT THE STATUE OF LIBERTY ON JULY 4TH. Video free for media use. Full press release -> https://t.co/frz2aYWpKV pic.twitter.com/0bPBUi6Gty — Rise and Resist (@riseandresistny) 4 juillet 2018





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.