Une femme frappée en pleine rue par son harceleur

Sophie WIESSLER C'est une vidéo qui cumule des milliers de vues depuis plusieurs heures. Enregistrée par un bar situé dans le 19ème arrondissement de Paris, on y découvre avec stupeur l'agression d'une jeune femme, en pleine rue et devant témoins.

Vêtue d'une robe rouge sur l'image, Marie rentre chez elle lorsqu'un homme se permet des "bruits/commentaires/sifflements/coup de langue sales, de manière humiliante et provocante à mon passage" décrit la jeune femme. Lasse de ces commentaires, elle se permet de lui répondre.



Malheureusement pour elle, l'homme se montre alors violent, et après lui avoir lancé un cendrier, la gifle violemment, comme le montre la vidéo ci-dessous.

"Il est temps que ce genre de comportement cesse!"

La jeune femme a décidé de poster cette vidéo sur les réseaux sociaux, pour faire réagir, en "espérant que ça fasse bouger les choses pour toutes les femmes qui subissent du harcèlement et des violences sexistes au quotidien", écrit-elle.

Elle raconte la scène en détails et annonce avoir porté plainte contre son agresseur:

"Hier soir, alors que je rentrais chez moi, vers le Boulevard de la Villette dans le 19ème arrondissement à Paris, j'ai croisé un homme. Il s'est permis de m'adresser des bruits/commentaires/sifflements/coup de langue sales, de manière humiliante et provocante à mon passage. Pas de chance, c'était pas le premier de la journée et j'étais fatiguée. J'ai donc lâché un "ta gueule" en traçant ma route.Car je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire.

Ça n'a pas plu à cet homme. Après m'avoir jeté un cendrier dessus, il est revenu sur ses pas et m'a suivi dans la rue.

Il m'a frappé au visage, en pleine rue, en pleine journée, devant des dizaines de témoins.J'ai porté plainte.

Ce n'est pas le seul. Le harcèlement c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement CESSE."

